شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. متى تصبح عملية استئصال الرحم ضرورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استئصال الرحم من العمليات الجراحية لإزالة رحم المرأة فى حالات مرضية معينة، حيث يقوم الطبيب بإزالة الرحم، وقد يزيل أيضًا قناتي فالوب والمبيض، بعد استئصال الرحم، تتوقف الدورة الشهرية ولا يمكنكِ الحمل والإنجاب، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على هذه العملية لاستئصال الرحم ومتى تصبح ضرروة، وفقاً لموقع " womenshealth".



استئصال الرحم

س: لماذا أحتاج إلى استئصال الرحم؟

قد تحتاج المرأة إلى استئصال الرحم إذا كان لديكِ أحد الأمراض التالية:

-الأورام الليفية الرحمية، هي أورام غير سرطانية في جدار الرحم، في بعض النساء تسبب الألم أو النزيف الشديد.

-نزيف مهبلي ثقيل أو غير عادي، حيث قد تسبب التغييرات في مستويات الهرمونات أو العدوى أو السرطان أو الأورام الليفية نزيفًا شديدًا لمدة طويلة.

-هبوط الرحم، عندما ينزلق الرحم من مكانه المعتاد إلى داخل المهبل، هذا أكثر شيوعًا عند النساء اللائي لديهن عدد من الولادات الطبيعية، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بعد انقطاع الطمث أو بسبب السمنة، هبوط الرحم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في المسالك البولية والأمعاء وضغط الحوض.

-التهاب بطانة الرحم، يحدث التهاب بطانة الرحم عندما ينمو النسيج الذي يربط الرحم عادة خارج الرحم على المبايض التي لا ينتمي إليها، هذا يمكن أن يسبب الألم الشديد والنزيف فى غير موعد الدورة الشهرية.

- العضال الغدي، في هذه الحالة ينمو النسيج الذي يربط الرحم داخل جدران الرحم حيث لا ينتمي، وتسبب سماكة جدران الرحم وتسبب ألما شديدا ونزيف حاد.

-السرطان في الرحم أو المبيض أو عنق الرحم أو بطانة الرحم (، قد يكون استئصال الرحم هو الخيار الأفضل إذا كنتِ مصابًا بالسرطان في أحد هذه المناطق، وقد تشمل خيارات العلاج الأخرى العلاج الكيميائي والإشعاعي، سيتحدث طبيبك معك عن نوع السرطان الذي تعاني منه ومدى تقدمه.

س: كيفية إجراء عملية استئصال الرحم؟

يمكن إجراء استئصال الرحم بعدة طرق مختلفة، حيث يعتمد الأمر على تاريخك الصحي وسبب الجراحة، تحدث إلى طبيبك حول الخيارات المختلفة:

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-استئصال الرحم من البطن، يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية ، عادة في أسفل البطن.

-استئصال الرحم المهبلي، يتم ذلك من خلال قطع صغير في المهبل.

-استئصال الرحم بالمنظار، منظار البطن هو أداة ذات أنبوب رقيق مضاء وكاميرا صغيرة تسمح لطبيبك بمشاهدة أعضاء الحوض،أثناء استئصال الرحم بالمنظار تتم إزالة الرحم من خلال جروح صغيرة مصنوعة إما في البطن أو المهبل.

-الجراحة الروبوتية. يرشد طبيبك ذراعًا روبوتية لإجراء الجراحة من خلال جروح صغيرة في أسفل البطن ، مثل استئصال الرحم بالمنظار.

س: ما هى المدة اللازمة للتعافى بعد عملية استئصال الرحم؟

التعافي من استئصال الرحم يستغرق بعض الوقت، تبقى معظم النساء في المستشفى بعد يوم إلى يومين من الجراحة، تبقى بعض النساء في المستشفى لفترة أطول ، وغالبًا ما تتم عملية استئصال الرحم بسبب السرطان.

قد تضطرين إلى التبول عبر أنبوب رفيع يسمى القسطرة لمدة يوم أو يومين بعد الجراحة.

-يعتمد الوقت الذي تستغرقه للعودة إلى الأنشطة الطبيعية على نوع الجراحة:

-يمكن أن تستغرق جراحة البطن من أربعة إلى ستة أسابيع للتعافي.

-قد تستغرق الجراحة المهبلية أو التنظيرية أو الروبوتية من ثلاثة إلى أربعة أسابيع للتعافي.

-يجب أن تحصلين على قسط كبير من الراحة وألا ترفعين الأشياء الثقيلة لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع بعد الجراحة.