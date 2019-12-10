شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين بسيطة فى المنزل تحافظ على لياقتك فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف يمكنك الحفاظ علي لياقتك البدنية في الطقس البارد المتجمد؟.. من المتعارف عليه أنه خلال الطقس شديد البرودة، يزداد الشعور بالكسل وعدم الرغبة في النزول من المنزل، ولذا عليك التعرف على أهم النصائح التي تساعدك في الحفاظ على صحتك البدنية خلال فصل الشتاء وتقلل من فرص تعرضك لزيادة الوزن، وذلك وفقا لموقع " womansday".

حدد هدفًا أسبوعيًا يعد من الأمور صعب المنال، فعلى سبيل المثال المشي أربع مرات في الأسبوع ثم تدوين بعض المكافآت بعد المشي كمشاهدة فيلم جديد، وهناك بعض النصائح التي تساعدك في هذا الأمر ، منها:

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-احصل على اللياقة دون مغادرة منزلك! فيمكنك المشي صعودًا ونزولًا على الدرج "السلم" فهي تمارين بسيطة ولكنها فعالة، وتزيد من تعرضك لليقاة البدنية.

-المشي لمدة خمس دقائق بخطى مريحة، وعليك التجول بسرعة لمدة 20 دقيقة. فهذه النصيحة تساعد علي امدادك اللياقة البدنية والحصول علي النشاط والحيوية خلال فصل الشتاء بشكل جيد.

-أخيرا يمكنك القيام بتنظيف المنزل جيدا، فهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لزيادة الوزن خلال الطقس البارد، وأيضا تعمل علي تنشيط خلايا الجسم والحد من الكسل خلال فصل الشتاء.