شكرا لقرائتكم خبر عن للأشخاص بعد سن الـ50..تعرف علي فوائد وشروط تناول مصل الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تستحضر فكرة الحصول على لقاح الأنفلونزا صورًا لأشكال الإسعافات الأولية للأطفال ولكن التحصين لا يقل أهمية عند الأشخاص الأكبر سناً، في حين أن مراكزالسيطرة على الأمراض والوقاية منها توصي بأن يحصل كل شخص يزيد عمره عن ستة أشهر على لقاح سنوي للإنفلونزا، ولكن التطعيم مهم جدل وبشكل خاص لكبار السن.ذلك لأن هذه المجموعة معرضة لخطر كبير بسبب المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالأنفلونزا مثل الالتهاب الرئوي.

وخلال الأسطر القادمة نتعرف علي مزايا اللقاح وطريقة تناوله وفقا لموقع " womansday".

وأوضح التقريرأن العديد من كبار السن ليسوا مقتنعين بأنهم بحاجة إلى لقاح الأنفلونزا. ويقول Amesh Adalja ، MD ، طبيب الأمراض المعدية وكبيرالباحثين في مركز جامعة جونزهوبكنز للأمن الصحي: "الاعتقاد الخاطئ الأكثر شيوعًا هو أن هذا اللقاح لا يعمل". "على الرغم من أن لقاح الإنفلونزا ليس من أكثر اللقاحات فعالية ، إلا أنه الوسيلة الرئيسية للوقاية من الأنفلونزا".

ويقول آرون جلات، دكتوراه في الطب، رئيس قسم الطب في مستشفى مجتمعات جنوب ناسو: "فوائد لقاح الأنفلونزا هائلة". "قد يساعدك على أن تكون أقل عدوى وأقل مرضًا، إن لم تكن تمنع الإصابة بالأنفلونزا تمامًا."

فالحصول على لقاح الأنفلونزا قد ينقذ حياتك، ويمكن أن تكون الإصابة بالأنفلونزا خطيرة مع تقدمك في العمر. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ويشكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا فيما فوق حوالي 70 إلى 90٪ من الوفيات الموسمية المرتبطة بالأنفلونزا وما بين 50 و70٪ من المستشفيات المرتبطة بالأنفلونزا. والسبب يضعف جهاز المناعة لديك مع تقدمك في السن، مما يقلل من قدرتك على مكافحة الفيروسات وترتد مرة أخرى بعد المرض.

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علاوة على ذلك، قد يعاني الأفراد الأكبر سناً من حالات مثل مرض السكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن والسرطان، مما يقلل من مناعتهم ويعرضهم لخطر متزايد للإصابة بالأنفلونزا وفقًا لتقرير صدر في سبتمبر 2018 من المؤسسة الوطنية للأمراض المعدية.

بينما يؤكد مركز السيطرة على الأمراض أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يفيد جميع الفئات العمرية، إلا أن هناك تركيبات محددة تستهدف كبار السن لزيادة حمايتهم من الأنفلونزا. إذا كنت تبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر، فلديك خياران: لقاح الأنفلونزا عالي الجرعة واللقاح المساعد للأنفلونزا.

وتم تسمية لقاح الأنفلونزا عالية الجرعة بشكل مناسب وهو يحتوي على أربعة أضعاف الكمية التي تحتوي علي مادة تحفزالجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة واقية، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن البالغين 65 فما فوق الذين تلقوا اللقاح كان لديهم عدوى إنفلونزا أقل بنسبة 24 % مقارنة بمن تلقوا اللقاح العادي.

اللقاح المساعد هو نفس لقاح الأنفلونزا القياسي ، لكنه يحتوي على مادة مضافة تسمى MF59 ، والتي تساعد على تعزيز استجابة مناعية أقوى ضد الأنفلونزا ، طبقًا لمركز السيطرة على الأمراض. بمعنى آخر، يساعد الجسم على القيام بعمل أفضل في التصدي لفيروسات الأنفلونزا.

قد يكون للقاح الذي تختاره آثار جانبية إضافية ، فطبقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، قد يكون لقاحات الأنفلونزا عالية الجرعة والمواد المساعدة لها آثار جانبية أكثر من لقاح الأنفلونزا القياسي ، قد تشمل وجع، احمرار، أو تورم في موقع الحقن، صداع ، ألم عضلي ، وتقليل الاهتمام بالأنشطة العادية. وهناك من المرضى من يشكو من وجع ، والذي قد يستمر لبضعة أيام. ويقول إنه من المهم الإشارة إلى أن لقاح الأنفلونزا لا يسبب الإصابة بالأنفلونزا إذا كنت تصاب بالمرض بعد التطعيم ، فمن المحتمل أن تكون قد احتضنت المرض بالفعل.

ويؤكد أن التطعيم أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا ، ولكن عليك غسل يديك بشكل متكرر ، وعدم لمس عينيك ، وأنفك ، وفمك ، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى، و تشجيع أحبائك على التطعيم أيضًا.