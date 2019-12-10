لخسارة الوزن.. 3 عناصر ضرورية في وجبة الإفطار

قال الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، إن وجبة الإفطار بالنسبة لمتبعي أنظمة الرجيم المختلفة هي الوجبة الأهم خلال اليوم، للوصول إلى حالة الشبع لفترة أطول.

وأضاف "جمال": "يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على عناصر رئيسية حتى لا تحتاج لتناول المزيد من الطعام".



وحذر استشاري التغذية العلاجية والسمنة من تناول البسكويت والكرواسون والدنش والمعجنات الخفيفة، مؤكداً أنها تؤدي إلى الشعور بالجوع سريعاً، وتناول المزيد من الطعام بعد ذلك للوصول إلى الشبع، وبالتالي اكتساب وزن زائد.

وشدد "جمال" على ضرورة أن تضم وجبة الإفطار 3 عناصر أساسية، وهي:

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البروتين

البروتينات من العناصر الضرورية جداً في الرجيم، فهي من أكثر العناصر التي تشعرك بالشبع، وترفع معدل الحرق في بداية اليوم، فيحقق نتائج سريعة في خسارة الوزن.

ويوجد البروتين في بعض الأطعمة مثل: البيض، الحليب، الفول، واللوز.

الدهون

الدهون مهمة لأنها من أكثر العناصر التي تشعرك بالشبع لفترة أطول، وليست كل الدهون مضرة، فهي تحتوي على الفيتامينات، مثل فيتامين D، A، E، ولكن يجب عدم الإسراف في تناولها.

الألياف الغذائية

وهي موجودة في الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبذور التي لا يستطيع جسم الإنسان هضمها.

والألياف هي نوع من الكربوهيدرات مصدرها نباتي، وتساعد على الوقاية من الإمساك، كما تعمل على تحسين عملية الهضم، وتجعل الإنسان يشعر بالشبع بشكل أسرع، وتعمل على تقليل السكر والكوليسترول في الدم.