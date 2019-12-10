تعرفي على أهم الصفات التي يحبها الرجل في زوجته وتجبره على الارتباط ببيته

المرأة هي مفتاح السعادة في المنزل، وهي من تستطيع أن تجبر الرجل على الارتباط ببيته ولا يبحث عن السعادة خارج المنزل؛ لذا توضح لنا إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت أهم الصفات التي يحبها الرجل في زوجته.

فعلى صعيد الاهتمام تقول إيمان: «على المرأة الاهتمام بأوقات الإجازة التي تقضيها مع زوجها والهوايات أو العادات التي يحب قضاء وقته فيها كالقراءة مثلاً، فتحرص على شراء كتب له، وعدم التفكير فقط في رغباتها واحتياجاتها واعتبار الزوج بأنه المطالب دائماً بمراعاة احتياجاتها، فعلى المرأة أن تكون معطاءة، وتسترسل إيمان «والرجل يهوى المرأة التي تهتم بالطهو في المنزل ليس بالضرورة بأن تكون طاهية ماهرة، فالرجل يحب المرأة التي تحرص على أن يأكل زوجها من صنع يدها، ويشعر الرجل بأن الطعام مليء بالحب والاهتمام».

ولا شك أن تقدير الزوج سمة يجب أن تحرص عليها كل زوجة في تعاملها مع شريك حياتها، وتقول عفيفي في ذلك «الرجل يحب الزوجة التي تحترم شخصية زوجها، ففي حياتهم الشخصية تراعي عدم ارتفاع صوتها وتحتوي المشكلات بحكمة واختيار الوقت المناسب لعرض المشكلات، كما يقدر الرجل المرأة التي تكبر صورته وتعظم مكانته أمام الآخرين».

كما تؤكد أن الرجل يحترم الزوجة التي تقدر أسرته الكبيرة كوالدته وأخوته، فعلى المرأة أن تحتوي المشكلات وعدم تصديرها للزوج بشكل مستمر، وعليها أن تعلم أن أمه وأخوته هم أهله في النهاية، ولم تكن على صواب إن تسببت في فرقة بينهم، فالمرأة يجب أن تكون طاقة سلام تشع فيمن حولها.

التجدد والاختلاف دائماً ما تبحث عين الرجل عنهما في شريكة حياته؛ لذا توضح إيمان أن الرجل يحب المرأة المتجددة في المظهر والإطلالة، والمهتمة بتفاصيل ملابسها ومكياجها وتشعره دائماً بأنها في عز شبابها وحيويتها حتى على مستوى نظام المنزل وترتيبه والتجديد فيه ما ينعكس على المنزل والحياة الزوجية بطاقة إيجابية.

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وتقول عفيفي «الرجل يحب المرأة السند التي تقف بجواره في كل المواقف والأزمات ولم تتخل عنه، ومن تعطيه الثقة في نفسه وقت اتخاذ القرارات بدلاً من البحث عن النكد والمشاكل، مؤكدة أنه مهما كانت مميزات الزوجة لا يمكن أن يتحملها الرجل إن كانت متعالية بسبب تقلدها مناصب أو نجاحها، فالرجل يحب المرأة الناجحة المتواضعة، وعلى المرأة ألا تقودها ثقتها بنفسها للتعالي على زوجها».

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