شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع من الأطعمة "سوبرفود" لحماية القلب والمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سوبرفوود كلمة أطلقت على فوائد الطعام المتناول، وأهميته لجسمك، ومع ذلك لا يوجد طعام واحد يحسن صحتك ويحميك من المرض، كما كتبت كارولين براديو في مجلة INSIDER في عام 2018 ، فإن مصطلح "سوبرفود" يستخدم في أكثر الأحيان، كمفهوم تسويقي ولكن هذا لا يبتعد عن حقيقة أن بعض الأطعمة في الواقع جيدة لك ولصحتك، ومن ضمن هذه الأطعمة والتي قدمها موقع " womansday"، وهي:

-التين..

التين يحتوى على الكثير من الألياف وهي واحدة من أفضل مصادر البوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من عدد كبير من الأمراض، ولذا عليك تناوله أو إضافته على بعض الزبادى وتناوله يوميا .

-السبانخ..

السبانخ غنية بالمركب الذي يعزز آثار الفيتامينات A و C و E وعنصر الحديد، وكل ذلك عظيم لصحة الجلد، ولذا عليك الإكثار من تناولها .

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-البنجر..

يحتوى على أصباغ ذات الخصائص المضادة للأكسدة القوية ومكافحة السرطان، وقد يفيد البنجر أيضًا القلب والدماغ.

ولذا عليك تجربته من خلال شويه وتناوله إلى جانب الطعام ، أو تناول سلطة البنجر ، أو امزج البنجر الخام أو المطبوخ (والمبرد) في عصير.

-الكرنب..

يتميز الكرنب بالألياف وفيتامين C وهذا يجعله من الأطعمة التي تساهم علي تقوية المناعة وفيتامين K وهذا الفيتامين ضروري لتخثر الدم والمركبات النباتية التي قد تساعد في مكافحة السرطان وحماية الذاكرة.