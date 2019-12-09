أبوظبي تحتضن المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة 15 ديسمبر

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة الـ7 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي "ICHM"، في الفترة ما بين 15 - 17 ديسمبر/كانون الأول، تحت شعار "جودة الحياة".

وتتضمن أجندة المؤتمر مناقشة القضايا الصحية ذات الأولوية بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، واستعراض مختلف الجوانب المتعلقة بوضع الصحة في البلدان الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك التطورات الصحية والحالات الخاصة والتحديات الرئيسية والمتطلبات والأولويات، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

ويتضمن الاجتماع تقديم عرض حول "وضع الصحة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي" بناء على النتائج الرئيسية لتقرير الصحة لمنظمة التعاون الإسلامي 2019، الذي يعد الوثيقة المرجعية الفنية الأساسية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.

ويحضر المؤتمر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس الدورة الـ6 ممثل المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبريسوس، ووزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وممثلو منظمات دولية.

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وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، خلال مؤتمر صحفي عقد، الإثنين، في نادي المراسلين الأجانب بأبوظبي، أن انعقاد الدورة يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على جميع الأصعدة ومنها الصحة.

وأوضح أن الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع تؤدي دورا محوريا في دعم السياسات والخطط الاستراتيجية للمنظمة لا سيما برنامج العمل الاستراتيجي في مجال الصحة للفترة 2014-2023.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تشارك الدول الأعضاء بجهود مواجهة التحديات الصحية، انطلاقا من إيمانها بمحورية التوافق الإسلامي، مشيدا بجهود منظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز الجهود المشتركة في المجال الصحي.

وتتضمن الجلسة الرسمية كلمة للدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس الدورة الـ6 للمؤتمر، وجلسة انتخاب عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات لترؤس الدورة الـ7، حيث يلقي كلمته الرسمية، ويتلو كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وتستعرض عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة بالإمارات في الجلسة، الاستراتيجية الوطنية الإماراتية لجودة الحياة التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تضم أهدافا ومجالات استراتيجية لجعل دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالميا، ما يساهم في دعم رؤية الإمارات 2021 ووصولا إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وتشهد جلسات المؤتمر جلسة نقاشية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول موضوع التغطية الصحية الشاملة، ويشارك رؤساء الوفود الأعضاء بالمنظمة بمداخلات لتوضيح برنامج عملهم والنتائج التي توصلت إليها دولهم لتحقيق الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة، كما سيتطرق رؤساء الوفود إلى مواضيع صحية متنوعة على الأصعدة المحلية والعالمية.