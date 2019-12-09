أطعمة يختنق منها الأطفال

الإثنين 9 ديسمبر 2019

وفقاً للجمعية الأمريكية لطب الأطفال: يموت طفل كل 5 أيام من الاختناق بالطعام وهذا ما يجعل الاختناق من الأسباب الرئيسية وراء موت الأطفال دون عمر ال 14 سنة .



إليكم ما هي أبرز الاطعمة التي قد تسبب اختناق أطفالكم وماذا تفعلون لتحموا أطفالكم من خطر الاختناق؟

1- الجزر

حتى تخففي من قساوة الجزر قطعيها رفيعة او اطهيها حتى تصبح طرية.

2- التفاح

التفاح أيضاً يجب تقطيعه بشكل رفيع أو طهوه ليسهل تناوله.

3- العنب

ينبغي دائماً تقسيم حبة العنب الى قسمين قبل ان تعطيها لطفلك واذا كان العنب يحتوي على بزور عليك نزعها أيضاً.

Advertisements

4- المكسرات

المكسرات من أخطر الأطعمة على الأطفال لذا عليك أن تتجنبي إعطاءها للطفل.

5- حلوى الخطمى (المارشمالو)

إن هذه الحلوى الطرية قد تعلق بسهولة في حنجرة طفلك. بفضل عدم إعطاء المارشمالو للأطفال الصغار.

6- العلكة والبونبون القاسي

يفضل عدم إعطاء الطفل اي نوع من العلكة او البونبون القاسي. لأن الأطفال قد يختنقون بها عندما يضحكون أو يأخذون النفس أو عندما يحاولون بلعها.

7- الفوشار

إن حجم الفوشار يجعل من السهل الاختناق به. يفضل عدم اعطاء الاطفال الصغار الفوشار.