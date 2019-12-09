شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض النقرس أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النقرس من الأمراض الشائعة وهو شكل مؤلم للغاية من التهاب المفاصل الناجم عن حمض اليوريك الذى يتراكم داخل المفاصل وحولها، حيث إنه أكثر أنواع التهاب المفاصل الالتهابي شيوعًا، كما أنه الأكثر انتشارًا بين الرجال، خاصة مع تقدم العمر، ونتعرف على أعراض النقرس فى هذا التقرير، بحسب ما نشر موقع versusarthritis.



اعراض النقرس 3

اعراض النقرس

اعراض النقرس تتمثل فى مجموعة من العلامات وهى:

-هجمات شديدة من الألم

عندما يكون لديك النقرس، يمكن أن تتراكم بلورات البول أو حمض اليوريك في مفاصلك لسنوات دون أن تعلم أنها موجودة، عندما يكون هناك الكثير من البلورات في مفاصلك، يمكن لبعضها أن تتسرب من الغضروف إلى بين العظمتين في المفصل.

يمكن للبلورات الصغيرة والحادة أن تلامس البطانة الرخوة للمفصل، التي تسمى الغشاء الزليلي (synovium) ، ما يسبب الكثير من التورم والألم والالتهابات، وعندما يحدث هذا، يُعرف بهجوم أو نوبة النقرس.

أثناء هجمات النقرس يصبح المفصل المصاب:

- الألم الشديد.

-الاحمرار.

-الحرارة.

-الانتفاخ والتورم.

-غالبًا ما يظهر الجلد فوق المفصل لامع ومتقشر.

-عادة ما تحدث الهجمات بسرعة كبيرة، وغالبًا أثناء الليل، يصف الأطباء هذا التطور المفاجئ للأعراض بأنه "حاد".

-يستقر الهجوم عادة بعد حوالي خمسة إلى سبعة أيام، لكنه قد يستمر لفترة أطول.

-إذا تم ترك النقرس دون علاج ، فقد تصبح الهجمات أكثر شيوعًا وقد تنتشر إلى مفاصل جديدة.

-تؤثر الهجمات عادة على المفصل عند قاعدة إصبع القدم الكبير تتطور الأعراض بسرعة وتكون في أسوأ حالاتها خلال 12 إلى 24 ساعة فقط من أول ملاحظة أن هناك شيء خطأ.

أي اتصال خفيف بالمفصل المصاب يكون مؤلمًا للغاية - حتى وزن ملاءة السرير أو ارتداء الجورب يمكن أن يكون غير محتمل من شدة الألم.

على الرغم من أن النقرس يؤثر في أغلب الأحيان على إصبع القدم الكبير، إلا أن المفاصل الأخرى قد تتأثر أيضًا، بما في ذلك:

-المفاصل الأخرى في قدميك.

-الكاحلين.

-الركبتين.

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-المرفقين.

-المعصمين.

-الأصابع.

من الممكن أن تتأثر عدة مفاصل في نفس الوقت، ليس من الشائع أن يصيب النقرس المفاصل باتجاه مركز جسمك، مثل العمود الفقري أو الكتفين أو الوركين.

نوبات النقرس شائعة بشكل خاص في المفاصل في أطراف ساقيك وذراعيك، كما هو الحال في أصابع قدميك وأصابع قدميك، ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الأجزاء من الجسم أكثر برودة، ودرجات الحرارة المنخفضة تجعلها أكثر عرضة لتشكيل البلورات.

يمكن أن تحدث هجمات مماثلة بسبب حالة تسمى التهاب المفاصل البلوري الفوسفات الحاد بالكالسيوم، يُعرف هذا أيضًا بالتهاب المفاصل البلوري الحاد CPP.

-كتل صغيرة صلبة باللون الأبيض تحت الجلد

يمكن أن تتجمع بلورات حمض اليوريك خارج المفاصل ويمكن رؤيتها تحت الجلد، وتشكيل كتل صغيرة صلبة ويمكنك في بعض الأحيان رؤية اللون الأبيض لبلورات التبول تحت الجلد.

أكثر المناطق شيوعًا لتكون هذه الكتل هي:

-على الجزء العلوي من أصابع القدم.

- الجزء الخلفي من الكعب.

-أمام الركبة.

-ظهر الأصابع والمعصمين.

-حول الكوع.

-الآذان.

وهذه الكتل البيضاء ليست مؤلمة عادة ، لكن يمكنها أن تعيق الأنشطة اليومية العادية، في بعض الأحيان يمكن أن تصبح ملتهبة ، تتحلل وتسرب السائل الشبيه بالقيح مع مواد بيضاء هذه هي بلورات البول.

يمكن أن تنمو هذه الكتل أيضًا داخل مفاصلك ويسبب أضرارًا للغضاريف والعظام، قد يؤدي ذلك إلى ألم يومي أكثر انتظامًا عند استخدام المفاصل المتأثرة.



النقرس

اسباب النقرس

النقرس يحدث في الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من حمض اليوريك في دمهم، ولكن وجود حمض اليوريك في دمك لا يعني بالضرورة أنك ستصاب بالنقرس.

يتم إنشاء حمض اليوريك كل يوم عندما تقوم أجسامنا بتكسير البيورينات، وهي مواد كيميائية يتم إنشاؤها بشكل طبيعي في أجسامنا، ولكنها موجودة أيضًا في بعض الأطعمة.

في أي يوم، يأتي حوالي ثلاثة أرباع البول في أجسامنا من انهيار البيورينات التي يتم إنتاجها داخل الجسم، في حين أن حوالي ربعها فقط يأتي من انهيار البيورينات في الطعام والشراب الذي نستهلكه.

عندما تتراكم مستويات حمض اليوريك ، يتخلص جسمك من أي شيء إضافي من خلال الكليتين وفي بداية الأسبوع، ولكن إذا كان جسمك ينتج الكثير من هذا الحمض ، أو إذا عجزت كليتاك عن التخلص من ما يكفي منه، فستبدأ المستويات في الارتفاع مرة أخرى.

إذا بقيت مستويات حمض اليوريك مرتفعة للغاية، يمكن أن تبدأ بلورات حمض اليوريك ببطء، وهي تحدث بشكل رئيسي في وحول الأنسجة المشتركة المفاصل، مثل الغضروف لكن يمكن أن تظهر البلورات أيضًا تحت جلدك وقد تحدث أيضًا في الأعضاء الداخلية ، مثل الكلى.