شكرا لقرائتكم خبر عن هذه أسباب رعشة العين أو النفضة.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"نفضة العين" هى رعشة فى جفن العين، وهى من التشنجات الشائعة، ولكن نادراً ما تكون علامة على أي شيء خطير، وغالباً تشفى بمفردها، لكن إذا استمرت لأكثر من أسبوعين، قد تحتاج للذهاب لطبيب، وفقاً لموقع هيئة الصحة البريطانية "NHS".

اسباب رعشة العين

معظم الناس يصابون بتشنجات أو رعشة فى جفن العين من وقت لآخر، حيث غالبًا ما ترتبط بـ:

-التوتر والقلق

-التعب والإرهاق

-شرب الكافيين أو الكحول

-بعض الأدوية - التحقق من الآثار الجانبية بالأدوية.

ويمكن أن تؤثر هذه التشنجات على أي جزء من الجسم، حيث يمكن أن تحدث تشنجات الساقين والعين، فهما الأكثر شيوعاَ.

-قد يكون لديك أيضًا وخز أو تشنجات في نفس المنطقة بالعين.

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أشياء لوقف رعشة العين

لا يوجد عادة أي علاج لذلك، لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة:

-الحصول على الكثير من الراحة.

-طرق للاسترخاء.

-قم بتمديد وتدليك أي عضلات متأثرة بالتشنجات.

لا تشرب الكثير من الكافيين ، مثل الشاي والقهوة.

لا تتوقف عن تناول الدواء الموصوف دون الحصول على المشورة الطبية ، حتى لو كنت تعتقد أنه يمكن أن يسبب هذه الرعشة.

-معظم التشنجات ليست ناجمة عن حالة مرضية.