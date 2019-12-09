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شكرا لقرائتكم خبر عن هذه أسباب رعشة العين أو النفضة.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اسباب رعشة العين
معظم الناس يصابون بتشنجات أو رعشة فى جفن العين من وقت لآخر، حيث غالبًا ما ترتبط بـ:
-التوتر والقلق
-التعب والإرهاق
-شرب الكافيين أو الكحول
-بعض الأدوية - التحقق من الآثار الجانبية بالأدوية.
ويمكن أن تؤثر هذه التشنجات على أي جزء من الجسم، حيث يمكن أن تحدث تشنجات الساقين والعين، فهما الأكثر شيوعاَ.
-قد يكون لديك أيضًا وخز أو تشنجات في نفس المنطقة بالعين.
أشياء لوقف رعشة العين
لا يوجد عادة أي علاج لذلك، لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة:
-الحصول على الكثير من الراحة.
-طرق للاسترخاء.
-قم بتمديد وتدليك أي عضلات متأثرة بالتشنجات.
لا تشرب الكثير من الكافيين ، مثل الشاي والقهوة.
لا تتوقف عن تناول الدواء الموصوف دون الحصول على المشورة الطبية ، حتى لو كنت تعتقد أنه يمكن أن يسبب هذه الرعشة.
-معظم التشنجات ليست ناجمة عن حالة مرضية.
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