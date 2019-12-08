المشي ببطء مؤشر على وجود مرض ما

القاهرة - لايف ستايل
تعتبر الخطوات التي يخطوها الأشخاص وسرعتها معيارًا على صحتهم، فسرعة المشي لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 45 عامًا، فسرعة المشي بدون الركض، دليل على صحة أدمغتهم وأجسامهم.
تبين أن الأشخاص الذين يمشون ببطء، تكون رئتهم وأسنانهم وجهاز المناعة لديهم في حالة أسوأ من الأشخاص الذين ساروا بشكل أسرع، بحسب ما نشر موقع "مديكال إكسبريس"الإنجليزي.
وقال الباحث البارز لين جيه. إتش. "الأمر المذهل حقًا هو أن هذا يحدث لدى أشخاص في عمر 45 عامًا، وليس في مرضى الشيخوخة الذين يتم تقييمهم عادةً بمثل هذه التدابير.
وعلى نفس المنوال ، فإن الاختبارات المعرفية العصبية التي أسسها هؤلاء الأفراد يمكن من خلالها التنبؤ من سيصبح أبطأ عند الأطفال في سن 3 سنين، وتوقع درجاتهم في الذكاء وفهم اللغة والتسامح والإحباط والمهارات الحركية والسيطرة العاطفية سرعة المشي في سن 45.
فيما أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أن المشاة الأبطأ يميل إلى أن يكون لديهم حجم إجمالي أقل للمخ ، وسمك قشري أقل متوسطًا ، ومساحة سطح دماغية أقل ، وحالات شدة عالية للغاية في المادة البيضاء ، وهي آفات صغيرة مرتبطة بمرض الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ.
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