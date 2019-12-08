تعرف على فوائد أكل العسل على الريق

فوائد اكل العسل على الريق صحية جدا وخاصة أن العسل يعالج الأمرض ومسؤول عن عافية الجسم، كما أن اكل العسل على الريق يمثل أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن أن تستهلك يوميا وواحد من أقدم العلاجات الطبيعية الفعالة، فبداية يومك مع كوب من الماء الدافئ والعسل هو أكثر فائدة من شئ آخر لذلك فأن السطور التالية ستوضح تفصيلا فوائد اكل العسل على الريق.

فوائد اكل العسل على الريق

- يحسن الهضم، فالماء الدافئ يحفز الجهاز الهضمي مما يساعد في هضم وطرد السموم.

- يمنع الإمساك و يحفز الحركات المعوية.

- يساعد على استرخاء عضلات البطن لتخفيف التشنجات والتشنجات.

- فقدان الوزن ويزيد من عمليات الأيض.

- إزالة رواسب الدهون من الجسم، ويساعد في القضاء على السموم المنتشرة في الجسم ، وتحسين الدورة الدموية وتنقية الدم.

- يمنع الشيخوخة المبكرة ويمنع العديد من الأمراض.

- يقلل من الالتهابات حيث أن العسل يحتوى على مركبات الفلافونويد والبوليفينول التي تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد في مكافحة الالتهاب وتساعد في تقليل الالتهاب المزمن.

- العسل مليء بالسكريات الطبيعية التي تعطي المزيد من الطاقة، وترطيب ويزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.

- للعسل له تأثير مضاد للجراثيم ويحارب الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض وغير المسببة للأمراض.

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- يساهم العسل في إزالة العدوى ويحفز الجهاز المناعي في الجسم.

- يعمل العسل على تطوير الأجسام المضادة بشكل طبيعي وتطوير المناعة ضد الحساسية في الغلاف الجوي.

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و يجدد الأوردة وكذلك الشرايين في الجسم ويساعد في تقليل محتوى الكوليسترول في الدم وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

- إزالة السموم من الجسم ويزيل الجذور الحرة الضارة من الجسم.

-علاج التهاب الحلق والسعال حيث يمثل العسل كمضادات الأكسدة تساعد في توفير الإغاثة الفورية من التهاب الحلق والسعال.

- يساعد العسل في الحفاظ على ترطيب الجلد هذا بسبب زيادة الكولاجين وخصائص العسل التي تعقم وتضفي توهجًا للجلد عن طريق زيادة تكوين خلايا الدم.

- يُنصح بشرب الماء الدافئ مع العسل ثلاث مرات يوميا حيث أنه سيقلل من أعراض الحساسية ويساعدك على الاسترخاء.

- يعزز الجهاز المناعي، حيث يحتوى العسل على كميات كبيرة من المعادن والإنزيمات والفيتامينات التي تضمن الحماية ضد البكتيريا، كونه مضادًا قويًا للأكسدة

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