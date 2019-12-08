فائدة جديدة للقهوة.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سواء أكان ذلك أول كوبٍ تتناولينه لتبدئي به يومك، أو كان كوبًا تتناولينه مساءً من أجل الاستمتاع بوقت راحتك، لا يمكن للكثير منّا تخيل يومهم بدون قهوة، واللافت للأمر أنَّ كوب القهوة يشغل بال الكثير من البحوث، وفي كل يومٍ يصدر بحثٌ جديد يشير إلى فوائد القهوة.

وتوصلت أحدث الدراسات إلى أنَّ شرب كوبٍ إلى أربعة أكواب يوميًا من القهوة، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (MetS).

ما هي متلازمة التمثيل الغذائي؟

هي مجموعة من المشاكل التي تحدث معًا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني، وتشمل تلك المشاكل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر في الدم، وزيادة دهون الجسم حول الوسط، ومستويات غير طبيعية من الكوليستيرول أو الدهون، كما أنها تربتط أيضًا بما يُعرف بمتلازمة مقاومة الأنسولين أو متلازمة X.

ولكن من الجيد معرفتكِ بأنَّ إصابتكِ بواحد فقط من هذه الأمراض لا يعني أنكِ مصابة بمتلازمة الأيض، لكن هذا يعني أنَّ لديكِ خطرًا أكبر للإصابة بمرض خطير، وفي حال كنتِ مصابة بالمزيد من هذه الأمراض، فإن خطر حدوث مضاعفات، مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب، يرتفع أكثر.

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وبحسب الإحصاءات فإنَّ هذه المتلازمة تؤثر على أكثر من مليار شخص حول العالم، و يمكن أن تؤدي إلى زيادة مخاطر ومشاكل القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

مادة البوليفينول في القهوة هي المفتاح

تشير النتائج التي توصل إليها معهد المعلومات العلمية عن القهوة (ISIC) إلى أنَّ مادة البوليفينول الموجودة في القهوة قد تكون السبب في المساعدة على تخفيض خطر متلازمة التمثيل الغذئي، وعلى وجه التحديد الأحماض الفينولية والفلافونويد.

القهوة في مواجهة العادات السيئة

على الرغم من أنَّ القهوة وفرت بعض الفوائد الصحية، لكنها بالتأكيد لن تستطيع إبطال الآثار الصحية الناجمة عن العادات السيئة؛ إذ إنَّ سوء التغذية والتدخين وعدم النشاط البدني لها دور أقوى في الصحة من القهوة وحدها؛ إذ أثبتت بعض الدراسات، أنه لا يمكن ملاحظة ارتباط القهوة ببعض النتائج، مثل وفيات السرطان، بسبب ارتفاع عدد المدخنين.