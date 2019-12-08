شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات طبية خاطئة لا تتبعها أبداً.. ابعد عن الفتي وغنيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الفتى".. كلمة تعنى اختلاق معلومات ليس لها أصل أو ليست حقيقية، وهناك العديد من المعلومات الطبية التى اختلقها البعض، حتى صارت ثابتة على أنها حقيقية فى أذهان البعض، فى هذا التقرير نقدم أبرز المعلومات والنصائح الطبية الخاطئة التى يجب لا تستمع لها مطلقاً، وفقاً لموقع "Woman`s day".



دايت

معلومات ونصائح طبية خاطئة لا تتبعها أبداًيجب أن تتبع "دايت" للتخلص من الوزن الزائد

الدايت أو الرجيم ليس شيئاً ضرورياً لإنقاص وزنك، والأمر يتمثل فى التخلص من بعض الأطعمة من نظامك الغذائي وتجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والأملاح الزائدة.

لا تأكل قبل النوم لتجنب زيادة الوزن

على عكس ما تعتقد تشير بعض الدراسات إلى أن تناول وجبة خفيفة قبل النوم يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع وتناول كميات أقل بشكل عام.

ولا توجد دراسات مقنعة تثبت أن تناول الطعام قبل النوم هو عامل مهم في زيادة الوزن - أو فقدان الوزن، اتبع إشارات الجوع وتناول الطعام عندما تحتاج إلى الوقود والطاقة.

إذا كان أحد أفراد أسرتك مريض زهايمر سوف تصاب بالمرض أيضاً

إن وجود أحد أفراد الأسرة المصاب بمرض الزهايمر قد يزيد من خطر إصابتك به، لكن عوامل نمط الحياة تلعب أيضًا دورًا كبيراً فى الإصابة بالزهايمر.

ويمكن أن يساعدك النظام الغذائي والتمرينات الرياضية والنوم على إبطاء أو حتى تجنب تنكس الدماغ المرتبط بمرض الزهايمر- وهذه هي العوامل التي تتحكم فيها بالفعل.

ابتعدى عن القهوة تمامًا عندما تكوني حامل

هذه النصيحة خاطئة، ويتفق الخبراء على أن بعض الكافيين (بما في ذلك القهوة) يكون جيداً عندما تكونين حاملاً، لكن استهلاك أكثر من 300 ملليجرام من الكافيين يوميًا قد يزيد من مخاطر فقد الحمل وإنجاب طفل منخفض الوزن عند الولادة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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لهذا السبب توصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بأن تلتزم النساء الحوامل بأقل من 200 ملليجرام من الكافيين في اليوم، أو حوالي 226 جرام من القهوة.

لتنظيف الجرح انقعه فى الماء المالح

هذا الأمر خاطئ تماما، حيث أن المياه المالحة، كما تجدها على الشاطئ، ليست معقمة ويمكن أن تحتوي على بكتيريا ضارة وهو ما يعرضك لعدوى خطيرة.



زر البطن

لا تحتاج إلى تنظيف "السرة" زر البطن

هذا الأمر خطأ تماماً، حيث يمكن أن يمتلئ زر البطن بخلايا الجلد الميتة التي تتساقط بشكل طبيعي يوميًا، والعرق وإفرازات الزيوت وألياف الملابس الصغيرة، وهو ما يسبب تجمع البكتيريا وفي أسوأ الحالات، قد ينتهي بك المطاف إلى إصابة بكتيرية أو عدوى الخميرة، لذلك ، قم بتنظيف زر البطن بانتظام بالصابون والماء.

يجب أن تشعرى بالإرهاق في دورتك الشهرية

هذا ليس صحيحاً، لكن الشعور بالإرهاق طوال الوقت قد يكون علامة على أن هناك شيء ما قد توقف، إذا كانت فترات الدورة الشهرية ثقيلة أو تستمر لأكثر من سبعة أيام ، فقد تصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهي حالة تحدث عندما يكون لديك القليل من الحديد في جسمك.

الكركم قد يمنع مرض الزهايمر

هذا الأمر خاطئ، حيث أن الكركم مضاد للالتهابات ويعمل كمضاد للأكسدة، لكن بينما يزعم الكثير من الناس أنه يمكن أن يشحذ عقلك ويمنع مرض الزهايمر، لا يوجد دليل علمي يدعم ذلك.

حبوب منع الحمل تزيد الوزن

بينما تقول بعض النساء إنهن قد اكتسبن وزنًا أكبر على حبوب منع الحمل، إلا أن مراجعة أكثر من 40 دراسة أظهرت عدم وجود دليل محدد على أن حبوب منع الحمل تسبب زيادة الوزن.

ومع ذلك ، فإن بعض النساء يكتسبن القليل من وزن الماء أثناء تناول الحبوب التي تحتوي على الإستروجين، لأن الهرمونات يمكن أن تسبب احتباس السوائل، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية.

يجب عليك تنظيف المنطقة الحساسة بالمناديل المبللة

البشرة المحيطة بالشرج حساسة للغاية، لذلك لا يجب الإفراط في تنظيفها، حيث يمكن أن يؤدي مسح هذه المنطقة بالمناديل المبللة والمعطرة إلى حدوث تهيج أو حتى تشققات وتؤدى لتجمع البكتيريا.