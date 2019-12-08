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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد رائعة للعسل الأسود.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
صورة ارشيفية
هناك كثير من الأشخاص يجهلون الفوائد الصحية للعسل الأسود، فهو يمد الجسم بكميات عالية من الطاقة، كما أنه يحتوى على الكربوهيدرات والأملاح المعدنية والبروتينات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، نشر موقع " health line " فوائد صحية رائعة للعسل الأسود.
- يعالج مشكلات سوء التغذية. - يعزز جهاز المناعة ومقاومة الجسم للأمراض الخطيرة. - غني بالكالسيوم الذى يساعد على بناء العضلات وتقوية الأسنان - يحمي من الإصابة بفقر الدم والأنيميا لاحتوائه على عنصر الحديد الذي يعمل على إنتاج خلايا الدم. - بعتبر العسل الاسود غني بالبوتاسيوم الهام لصحة القلب.
بعد معرفة هذه الفوائد الصحية الرائعة للعسل الأسود يجب أن تحرص على وجوده بنظامك الغذائي بشكل يومي خاصة في الصباح.
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