تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السمبوسك بالخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير 10 x عدد سمبوسك

4 x كوب زيت قلي

2 x عدد حباية جزر

2 x عدد بصل أخضر (مقطعة طوليا)

1 x رشة ملح

1 x كوب مشروم

1 x معلقة صغيرة فلفل حامي مطحون

1 x كوب كرنب (مقطع شرائح صغيرة) الطريقة: فى بولة هنضيف الجزر مع البصل الاخضر و الكرنب المقطع و المشروم و الفلفل و الملح و نقلبهم كويس.

هنفرد شرائح السمبوسك و نحط شوية من الحشوة داخل كل شريحة من السمبوسك و نلف الشرائح على شكل مثلثات ونقفلها كويس.

هنقلى السمبوسك في الزيت لحد ما يتحول للون الذهبى وبكده يبقى جاهز للتقديم.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار بالشبت والبصل تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالبصل والمايونيز

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