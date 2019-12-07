تعرّف على أكثر الأطعمة التي يمكن أنّ تحرق الدهون أثناء النوم

نسبة كبيرة من الأشخاص يتناولون الأطعمة في الليل، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الكثيرين لزيادة الوزن، ولكن خلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الطرق التي تساهم في التخلص من الوزن الزائد خلال تناولك للطعام ليلا قبل النوم، وذلك وفقا لموقع " thehealthy".

يقول الخبراء إنه من الأفضل عدم الذهاب إلى الفراش جائعًا، عندما تبدأ بطنك في الهياج نتيجة للجوع حاول تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين مثل الجبن، فهي الغذاء المستخدم في دراسة لجامعة ولاية فلوريدا نشرت في المجلة البريطانية للتغذية في عام 2018 ، والتي وجدت أن تناول 30 جرامًا من البروتين قبل 30 دقيقة من الفراش قد يكون له تأثير إيجابي على التمثيل الغذائي، وعلى الرغم من أن الدراسة كانت صغيرة ولم تشارك فيها سوى النساء في سن العشرين، إلا أنها كانت أول من اكتشف هذا الاحتمال في الأطعمة الكاملة، على عكس اهتزازات البروتين ومكملات البروتين الأخرى التي تم بحثها في الدراسات السابقة.

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كذلك فإن هناك الكثير من الخيارات الغنية بالبروتين، مثل البروتينات الخالية من الدهون كالدجاج ولحم البقر المشوي والبيض المسلوق أو حفنة صغيرة من اللوز قبل 30 دقيقة من النوم للحفاظ على الشبع طوال الليل، وتقول بريدجيت أجي ، ممرضة مسجلة ومديرة علاج البدانة في مركز مارينا لتخفيف الوزن في مستشفى سيدار سيناء مارينا ديل ري في كاليفورنيا :"ستوفر هذه الأطعمة أيضًا الطاقة اللازمة لعملية التمثيل الغذائي ، مما يزيد من جهود إنقاص الوزن."

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ويعتبر اللوز أو الجوز "عين الجمل" والمكسرات اقتراحات جيدة، خاصة أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون الجيدة، فضلاً عن كونها مصدرًا جيدًا للبروتين والمواد الغذائية مثل فيتامين (هـ) والسيلينيوم والمغنيسيوم، فقط تذكر أن تأكلها بعقلانية أي احتفظ بهذه الحفنة لأن السعرات الحرارية يمكن أن تتراكم بسرعة.

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