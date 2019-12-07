مضغ العلكة بعد الطعام مفيد للأسنان

يقول الباحثون إن مضغ علكة خالية من السكر بعد وجبات الطعام يساعد على منع تسوس ونخور الأسنان.

وراجع الباحثون دراسات جرت على مدى 50 عاماً، ووجدوا أن العلكة الخالية من السكر تقلل من خطر تسوس الأسنان بنسبة 28 في المائة.

وتلعب العلكة دوراً في إفراز المزيد من اللعاب، مما يساعد على تحييد والتخلص من الحمض الذي يتشكل عندما نتناول الطعام، وعادة ما تلتصق هذه الأحماض في الفم والأسنان لمدة 20 دقيقة بعد الوجبة الغذائية.

وعلى الرغم ن أن مضغ العلكة الحاوية على السكر يمكن أن يؤدي أيضأً إلى زيادة في اللعاب، ولكن السكر يساهم في تسوس الأسنان، ويتحول إلى طبقة البلاك الضارة عندما يتفاعل مع البكتيريا في الفم.

ويقول الباحثون أيضاً إن المحليات الصناعية في العلكة الخالية من السكر مثل الزيليتول والسوربيتول، قد تساعد في الحفاظ على تعقيم الفم، كما أن العلكة تزيد من إنتاج البروتينات في الجهاز المناعي التي تقاوم الجراثيم المسببة لنخور الأسنان.

ووجدت المراجعة أن الأشخاص الذين يستخدمون العلكة الخالية من السكر، كانوا أقل عرضة بنسبة 28 في المائة للإصابة بنخور الأسنان، مقارنة بالأشخاص الذين لم يمضغوا العلكة على الإطلاق.

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وقال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور أفيجيت بانيرجي "إن تحفيز اللعاب الذي يمكن أن يعمل كحاجز طبيعي لحماية الأسنان، والتحكم في البلاك الناتج عن فعل المضغ، يمكن أن يسهم في الوقاية من تسوس الأسنان".

وبالإضافة إلى مضغ العلكة الخالية من السكر، فإن أفضل طريقة لمنع تسوس الأسنان تتمثل في تنظيف الأسنان بالفرشاة في الليل، ومرة ​​أخرى على الأقل خلال اليوم، باستخدام معجون أسنان بالفلورايد، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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