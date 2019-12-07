ابنة الرئيس الأميركي تظهر مهارتها في قيادة السيارات الرياضية

استعرضت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، مهاراتها في قيادة السيارات الرياضية، وذلك خلال مشاركتها في سباق السيارات "إنديانوبوليس 500".

ولفت دورتين على الطريق السريع الشهير "إنديانابوليس سبيدواي موتور"، واصفة التجربة بالمذهلة.

تأتي مشاركة إيفانكا ترامب في سباق السيارات "إنديانابوليس 500"، ضمن زيارة تستغرق يومين إلى عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية.

وكان متوجدا في سباق السيارات، مطرب الراب الأمريكي، إم سي هامر، الذي التقاها هناك وشارك صورته معها عبر حسابه على موقع "تويتر".

كذلك زارت إيفانكا ترامب، سجن إنديانابوليس النسائي، ضمن اهتمامها بإجراء إصلاحات في السجون.

وتزامنت زيارة إيفانكا ترامب إلى إنديانا، مع إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيمضي قدما في صياغة مواد اتهام ضد والدها دونالد ترامب.

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كما حددت بيلوسي جدولا زمنيا لمجلس النواب، للتصويت على ما إذا كان يجب توجيه الاتهام للرئيس الأمريكي بارتكاب جرائم.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم الخميس أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.

وكتب ترامب على تويتر "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".

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