فوائد الكركم.. استخدامات متعددة وطرق سهلة للتحضير

الجمعة 6 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

هناك العديد من المكونات الشائعة التي نعتمد عليها يوميًا والتي تعتبر من أفضل العلاجات لمكافحة الأمراض المختلفة في أجسامنا، ولسوء الحظ يستفيد منها عدد قليل جدًا من الناس كعلاج لأنهم إما لا يعرفون جيدًا مزاياها، أو لا يعرفون أي طرق حقيقية لإضافتهم إلى وجباتهم الغذائية.



ويعتبر الكركم من أهم التوابل التي يشيع استخدامها عند الهنود في إعداد الوصفات المختلفة، بلونه البرتقالي، وإلى جانب استخدامه كتوابل فهو علاج طبيعي شائع في كل من الطب الصيني التقليدي والأيورفيدا.

استخدام الكركم عادةً ما يستخدم الكركم لعلاج أمراض مثل آلام المفاصل وأمراض الجهاز الهضمي والجروح ومشاكل الجلد والعضلات الملتوية وأمراض الكبد، ويُعرف المكون العلاجي في الكركم باسم “الكركمين”.

فوائد الكركمين أظهرت الأبحاث أن الكركم (الكركمين) يحتوي على ما يصل إلى 150 أو أكثر من الخصائص العلاجية، كما يقال إن الكركم يعمل على تحسين صحة المفاصل بشكل كبير كونه مضادًا للالتهابات، كما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما يعتبر مضادا حيويا قويا، ومكونا داعما، والأهم من ذلك أنه عامل مضاد للسرطان.

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وقد قام الباحثون بعمل العديد من الدراسات حول الكركم، وذلك بهدف اكتشاف آلية عمله والنتائج فوجدوا أنه:

– ينظم أكثر من 700 جين. – يعيد ترتيب أغشية الخلايا. – يساعد على تسهيل أكثر من 160 من الإجراءات الفسيولوجية المتميزة. – يحسن جزيئات الإشارة ويعزز صحة المفاصل. له القدرة على اختراق حاجز الدم في الدماغ وبالتالي فهو قادر على مكافحة مرض الزهايمر واضطرابات المناعة الذاتية والعديد من الأمراض العصبية غير المرغوب فيها. – يمكن أن يحسن صحة الدماغ الملتهب بسبب الخصائص المذكورة أعلاه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. – يمنع تراكم بروتينات أميلويد بيتا ويقضي على الطاعون المتراكم في الدماغ. – مزيج من الكركم والفلفل الأسود والعسل الخام هو مضاد حيوي قوي للغاية، وهو قادر على مكافحة كل من الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

طريقة الوصفة

1- 4 ملاعق كبيرة من العسل الخام. 2- 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم. 3- تخلط جيدا وتخزينها في وعاء زجاجي. 4- خذ عن طريق الفم. اترك الخليط في الفم حتى يذوب. 5- تأخذ نصف ملعقة صغيرة كل 3 ساعات لمدة 2 أيام.

فوائد الكركم والعسل عندما يخلط العسل، يصبح الكركم علاجًا طبيعيًا لا يقدر بثمن لعدد لا يحصى من الأمراض والأمراض بما في ذلك:

1) عسر الهضم 2) البرد 3) الإنفلونزا 4) الربو 5) ارتفاع ضغط الدم 6) ارتفاع نسبة السكر في الدم

7) التهاب المفاصل 8) مرض السكري 9) أمراض القلب 10) ارتفاع الكوليسترول في الدم 11) التهاب الجروح والحروق 12) الأكزيما والصدفية وحب الشباب.