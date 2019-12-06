شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقع فى الحب.. كيمياء المشاعر فى خطوات يوضحها علماء النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قمت بالبحث على شبكة الإنترنت من قبل عن "كيفية الوقوع فى الحب"، فهذا السؤال من الكلمات الأكثر بحثاً على محركات البحث، حيث ستجد آلاف من المقالات تقدم نصائح للوقوع فى الحب وكيفية التحدث مع من تحب وطرق المغازلة والملابس التى ترتديها، لكن لا توجد خريطة تقدم طريقة للوقوع في الحب.

نيكول وارد، وهي عالمة نفسية واستشارى علاج علاقات الزواج والأسرة، تقدم نصائح بسيطة حول كيفية الوقوع فى الحب، وفقاً لموقع "Woman`s day".

والوقوع فى الحب ليس سوى كيمياء داخلية ترتبط من شخص لآخر، وقالت نيكول وارد، "الوقوع في الحب يبدأ من كونك على اتصال مع من أنت والود مع نفسك، من السهل أن تنسى أن الحب يبدو كشعور مختلف في مراحل مختلفة من حياتك، لذا فإن ما نجح في سنوات مراهقتك قد لا يصلح لك في الثلاثينيات من العمر.

الشيء الجيد في التواصل مع نفسك هو أنه يفتح لك حب الذات والشخص الذي يقبل نفسه كما هى هو شخص منفتح لقبول الحب في حياته الشخصية.





نصائح حتى تكون مستعدًا لتلقي الحباعرف من أنت كشريك حياة

قالت وارد: "يمكن التركيز كثيراً على من تريد أن يكون شريكك.. لكن يجب أن تسأل نفسك أيضاً عن نوع الشريك الذي تريده، لأن ذلك سيساعدك على تصور شريكك المثالي بشكل أوضح.

على سبيل المثال، إذا كنت تحب السفر وتريد أن يأتي شريك حياتك، فعندئذ ينبغي أن يكون شريكك شخصًا يحب السفر، إذا كنت شخصًا يرغب في قضاء بعض الوقت مع عائلتك، فعليك تحديد أولوية شريك يحب عائلته أيضًا.

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و أفضل طريقة لعمل بعض هذه الأشياء هي تحديد أهدافك فى شريك حياتك فى مذكرة، حتى تتعرف على كيفية تطور مشاعرك بمرور الوقت.

انظر إلى الأشياء التي تجعلك تشعر بالسعادة

شيء واحد يخطئ الكثير من الناس في بحثهم عن الحب هو أنهم يبحثون عن شريك يمكنه محو جميع مشكلاتهم، ولكن من المهم معرفة كيف تجعل نفسك سعيدًا أولاً وفكر في الأشياء التي تحب القيام بها لتنمية السعادة في حياتك والحب لنفسك.

من المهم أن تكون قادرًا على فعل الأشياء التي تجعلك سعيدًا بنفسك ولا تعتمد على شريك ليجعلك سعيدًا، لأن هذا قد يكون قبلة الموت في العلاقة، وهذا يعطيك وعيًا عاطفياً، كأساس مهم للعلاقة.

توقف عن البحث عن الكمال خارج نفسك

لا تبحث عن الكمال في شخص آخر، ابحث عن الكمال داخل نفسك، فإذا كنت تشعر بالراحة، ومثل هذا الشخص يلائم حياتك، فهذا رائع، لكن يجب أن تتذكر أنك شخص كامل سواء مع أو بدون هذا الشخص - بغض النظر عن مدى حبك له وتقديرك.