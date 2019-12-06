مشروبات ديتوكس الأفضل لتنقية الجسم.. فيديو

لا بدّ من تنظيف الجسم من سمومه مثلما يتم تنظيف البشرة من الزيوت والمكياج والخلايا الميتة، وفي سبيل تنقية الجسم وخسارة الوزن أيضاً، تقدم لك "الجميلة" مجموعة من مشروبات الديتوكس، التي سينعكس تأثيرها إيجابياً على بشرتك من دون شك إن واظبتِ عليها. شاهدي الفيديوهات واختاري منها مشروب الديتوكس الذي سيساعدك على تنقية الجسم مع بداية العام الجديد!

ديتوكس التفاح والشمندر لتنظيف الجسم من السموم

تقدم لنا رولا في هذا الفيديو على موقع الجميلة، طريقة تحضير ديتوكس التفاح والشمندر؛ لتنظيف الجسم من السموم.

وهو يتكون من:

- تفاحة خضراء: غني بالألياف الغذائية

- نصف خيارة كبيرة: غني بالماء وقليل السعرات ومضاد للأكسدة

- حبة شمندر مقشرة: يحفز عملية خسارة الوزن

- نصف ليمونة مقشرة: يساهم في تنظيف الجسم من السموم، وهو غني أيضاً بالألياف الغذائية

- قطعة زنجبيل

اخلطي المكونات واستمتعي بهذا المشروب الذي يحتوي على 103 سعرات حرارية فقط.

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مشروب ديتوكس صباحي لتخسيس بسرعة خيالية

تقدم رولا في هذا الفيديو طريقة تحضير ديتوكس صباحي يساعد على خسارة الوزن ويتألف من:

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كوب من الماء الفاتر

ملعقتين من خل التفاح: يحتوي على الأسيد الذي يخفف من تكدس الدهون في الجسم، ولديه القدرة على منح الشعور بالشبع والحد من الشهية

ملعقة من عصير الليمون:

ملعقة من العسل: مُحَلٍّ طبيعي

ملعقة من القرفة: تعدل مستوى السكر في الدم

وكمية قليلة من البهار الحر: يسرع حركة الدورة الدموية، ويساهم في حرق الدهون العنيدة

تناولي هذا المشروب يومياً في الصباح.

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ديتوكس شاي بذور الكتان

تقدم رولا في هذا الفيديو؛ طريقة عمل ديتوكس شاي بذور الكتان الذي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون بسرعة.

يتكون هذا الديتوكس من:

- كوبين من الماء

- ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان

اغلي كوبيْ الماء، وأضيفي بذور الكتان، واتركي الماء على النار لمدة 3 دقائق، ثم صفي الشاي، وتناوليه لفترة 10 دقائق، وذلك 3 إلى 4 مرات في النهار، ثم توقفي لمدة 10 أيام إلى أن تحصلي على نتيجة وذلك مع المواظبة على ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي سليم.

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