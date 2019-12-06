تعرف على 5 أنواع لأمراض الكلى

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل في الكلى، أشهر أمراض الكلى هو الحصوات أو الفشل الكلوي، لكن كشف موقع " health line " عن عدة أنواع لأمراض الكلى، لكل منها أسبابه وعلاجه.

أنواع أمراض الكلى:-

- أمراض الكلى المزمنة:-

هي حالة طويلة المدى حيث لا تستطيع الكلى أن تعمل بالشكل الطبيعي، ويتم تدمير أنسجة الكلى ببطء على مدى عدة سنوات.

- الفشل الكلوي الحاد:-

هو قصور مفاجئ في وظائف الكلى حيث لا تستطيع تصفية الدم من السموم، فعندما تتراكم تلك السموم بمستويات عالية قد يختل توازن مكونات الدم، وتحدث الحالة بشكل سريع خلال ساعات أو أيام.

- حصوات الكلى :-

حصوات الكلى هي مشكلة أخرى شائعة في الكلى، تحدث عندما تتبلور المعادن والمواد الأخرى الموجودة في الدم في الكلى ، وتشكل كتل صلبة، عادة ما تخرج من الجسم أثناء التبول.

Advertisements

- التهاب كبيبات الكلى :-

الكبيبات عبارة عن بنى صغيرة للغاية داخل الكلى تقوم بترشيح الدم، يمكن أن يحدث التهاب كبيبات الكلى عن طريق العدوى أو المخدرات أو التشوهات الخلقية (الاضطرابات التي تحدث أثناء الولادة أو بعدها بفترة قصيرة، وغالبا ما يتحسن من تلقاء نفسه.

- مرض تكيس الكلى :-

مرض الكلى المتعدد الكيسات هو اضطراب وراثي يؤدي إلى نمو العديد من الخراجات (الكيسات الصغيرة من السائل) في الكلى، يمكن أن تتداخل هذه الخراجات مع وظائف الكلى وتسبب الفشل الكلوي.

قد يهمك أيضا:

9 عوامل خطر تؤثر على الكلى احرص على تجنبها

تقارير تؤكد أن أدوية علاج الكلى قد تؤدي إلى الإصابة بمرضي السكر والسرطان