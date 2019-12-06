شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الديدان الدبوسية أبرزها حكة حول فتحة الشرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الديدان الدبوسية من أكثر أنواع العدوى بديدان البطن شيوعًا، خاصة بين الأطفال، ومن أبرز أعراضها الحكة في منطقة المستقيم، كما تكون الأعراض أسوأ في الليل عندما تكون الدودة أكثر نشاطًا وتزحف من فتحة الشرج لتضع بويضاتها، وعلى الرغم من أن التهابات الدبوسية قد تكون مزعجة، فإنها نادرًا ما تسبب مشاكل صحية خطيرة، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الديدان الدبوسية، وفقًا لموقع "emedicinehealth".



اعراض الديدان الدبوسية

أعراض الديدان الدبوسية

كثير من الناس يعانون من الدودة الدبوسية وليس لديهم أي أعراض على الإطلاق

- الحكة حول فتحة الشرج.

-تزداد الأعراض ليلاً.

-صعوبة النوم ليلاً.

-الحكة تسبب تهتك الجلد وتطور عدوى بكتيرية ثانوية.

-نادرًا ما تنتقل الدودة الدبوسية إلى المهبل أو المسالك البولية مسببةً تهيجًا في هذه المناطق.

-الديدان الدبوسية لا تسبب ألمًا في البطن أو حركات الأمعاء الدموية أو الحمى أو ضعف الشهية.



الديدان الدبوسية

أسباب الديدان الدبوسية

تضع الدودة الدبوسية الأنثى بويضات صغيرة حول فتحة الشرج ما يسبب انتشار العدوى، يمكن لكل دودة أنثوية إنتاج أكثر من 10 آلاف بيضة خلال حياتها.

عندما يقوم شخص مصاب بالديدان الدبوسية بخدش منطقة حول الشرج، قد ينتقل البيض تحت أظافر الشخص وتنتشر في أي شيء يلمسه.

يمكن أن ينشر الغبار أو الملابس أو الفراش أو اللعب المصابة البويضات أيضًا، عندما يبتلع شخص آخر هذه البويضات بطريق الخطأ ، فإنه يصاب أيضًا بالعدوى.

خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تفقس البويضات التي تم تناولها ثم تهاجر الديدان الجديدة إلى التقاطع بين الأمعاء الدقيقة والغليظة، بعد المزيد من النضج، تهاجر الدودة "الحامل" حديثًا من هذه المنطقة إلى المستقيم، ثم إلى منطقة الشرج (عادة في الليل) وتودع بويضات جديدة، تعيش الإناث البالغات لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا في الإنسان، قد يموت بويضاتها في غضون يوم إلى يومين في بيئة دافئة وجافة؛ لكن الظروف الباردة والرطبة ستسمح لبقائهم لمدة تصل إلى أسبوعين.



الديدان الدبوسية

علاج الديدان الدبوسية

العلاج بالأدوية هو العلاج الأكثر شيوعًا للديدان الدبوسية، وهو عبارة عن حبة واحدة تقتل الديدان، ولأن البويضات يمكن أن تعيش لبضعة أسابيع، يجب على المريض تناول جرعة ثانية بعد أسبوعين لتقليل فرصة الإصابة مرة أخرى.

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-نظرًا لأنه من الشائع أن يصاب كل فرد في الأسرة بالديدان الدبوسية في نفس الوقت، فقد يوصي الطبيب بمعالجة الجميع في نفس الوقت.

-بعد تناول الحبوب، يجب على المريض أيضًا القيام بما يلي:

- غسل الأيدي بعناية بعد استخدام المرحاض وقبل الأكل وبعده.

-غسل جميع أنواع الفراش والملابس والألعاب لقتل أي بويضات باقية.

-غسل الفراش كل 3-7 أيام لمدة ثلاثة أسابيع.

-اغسل الملابس الداخلية والبيجامات يوميًا لمدة أسبوعين.

من الشائع أن تعود الدودة الدبوسية مجدداً بعد عدة أشهر من العلاج فإذا تكررت الأعراض، يجب استشارة الطبيب وعلاجها مرة أخرى.

الوقاية من الديدان الدبوسية

-اتباع قواعد النظافة الجيدة، حيث إن غسل يديك قبل الأكل أو تحضير الوجبات يساعد على منع انتشار العدوى.

-تجنب خدش منطقة الشرج.

-تجنب قضم الأظافر.

-الحفاظ على أظافر قصيرة ونظيفة.

-اغسل جميع أنواع المفروشات والملابس بانتظام.

-تأكد من أن طفلك يغير ملابسه الداخلية يوميًا.