شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار القهوة أهمها العصبية والأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القهوة هي مشروب مصنوع من حبوب تعود لشجيرة كوفي أرابيكا، وعادة ما يشربها الناس لتخفيف التعب العقلي والبدني وزيادة اليقظة العقلية.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، تستخدم القهوة أيضًا للوقاية من مرض باركنسون ومرض الزهايمر والخرف والتراجع المعرفي، كما أنها تستخدم لمنع حصى في المرارة والنقرس والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطان.

القهوة تحتوي على الكافيين، والذى يعمل من خلال تحفيز الجهاز العصبي المركزي (CNS) والقلب والعضلات، وتحتوي القهوة أيضًا على مواد كيميائية أخرى قد تكون لها فوائد أخرى.

اضرار القهوة

تعتبر القهوة أكثر أمانًا بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء عند تناولها بكميات معتدلة (حوالي 4 أكواب يوميًا).

والقهوة التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تسبب الأرق والعصبية والأرق، واضطراب في المعدة، والغثيان والقيء ، وزيادة معدل ضربات القلب والتنفس، وغيرها من الآثار الجانبية.

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وشرب القهوة غير المصفاة يمكن أن يزيد من الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، ومستويات نوع آخر من الدهون في الدم تسمى الدهون الثلاثية، وهذا قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

القهوة التي تحتوي على الكافيين غير آمنة على الأرجح عندما تؤخذ عن طريق الفم لفترة طويلة أو بجرعات عالية (أكثر من 4 أكواب في اليوم).

وشرب كميات كبيرة من القهوة المحتوية على الكافيين قد يسبب الصداع والقلق والإثارة ورنين الأذنين ونبضات القلب غير المنتظمة.

يحتاج الأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة المحتوية على الكافيين يوميًا إلى شرب المزيد من القهوة للحصول على نفس التأثيرات، وقد يصبحون أيضًا "معتمدين" على القهوة لدرجة أنهم يصابون بأعراض الانسحاب إذا توقفوا عن شربها فجأة.

وهناك بعض القلق من أن شرب القهوة حيث قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومع ذلك لا يوجد دليل جيد على أن القهوة تزيد من خطر أي نوع من السرطان.