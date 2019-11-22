شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البروكلي كثيرة أبرزها الحماية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروكلي يعد من أهم الخضراوات التي لها طعم مميز وأيضًا فوائد عديدة لجسم الإنسان، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميًا، كما أنه من الأطعمة التي ينصح بتناولها باستمرار لإمداد الجسم بالعناصر التي يحتاجها.

وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم نتيجة لتناوله للبروكلي، وذلك وفقًا لموقع "webmed" الطبي.

يحتوي البروكلي علي العديد من الفيتامينات كفيتامين سي و كـ وأ ونسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله من العناصر الغذائية المهمة لك ولجسمك.

فوائد البروكلي

البروكلي من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة المهمة التي تساعد فى تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، وأيضًا يعمل على تنشيط خلايا الجسم، والحد من تعرضها للأمراض، كما أنه يقلل فرص الإصابة بالسرطان نظرًا لما يحتويه من عناصر مهمة تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالتهابات في الجسم.

Advertisements

يحافظ على خلايا الجسم، فتناولك له يحمي الجسم وينشط الخلايا والدورة الدموية، فهو من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تجديد خلايا الجسم ويساهم في شعورك بالنشاط والحيوية ويقلل من شعورك بالكسل.

البروكلي من الأطعمة التي تحافظ على نسبة السكر في الدم، وتحد من تعرضه للارتفاع ولذا تناولك له يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته بشكل كبير وهذا يجعله من الأطعمة المهمة التي تقي من تعرضك لأي مضاعفات ناتجة عن ارتفاع نسبة السكر بالدم.

لمرضى القلب البروكلي يعد أفضل الأغذية التي تحافظ على صحت القلب وتقلل من تعرضه لأى انتكاسات صحية، كالإصابة بالجلطات أو ما شابه ذلك، كما أنه يعمل على تنظيم نسبة الكولسترول الضار في الجسم، ويحد من تعرضه للارتفاع.

للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، هل تعلم أن تناول للبروكلي يساهم في الحفاظ علي صحة المعدة والأمعاء والقولون، ولذا فهو من الأطعمة المفيدة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك أو الإسهال.