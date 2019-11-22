شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب نزيف الانف عديدة منها التعرض للهواء البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف الأنف أو الرعاف من الأشياء التى قد تشعرك بالانزعاج والقلق، وعلى الرغم من ذلك فإن معظم نزيف الأنف ليس خطيراً ويمكن علاجه عادة في المنزل، رغم أن التدخل الطبي قد يكون ضروريًا في بعض الأحيان، فى هذا التقرير نتعرف على ابرز اسباب نزيف الانف، وفقاً لموقع "Emedicine".



اسباب نزيف الانف

ويتم تصنيف نزيف الأنف بناءً على مكان نشأته، ويوصف بأنه إما الأمامي (وهو الذى ينشأ من مقدمة الأنف) أو الخلفي (الذى ينشأ من الجزء الخلفي للأنف).

ويشكل نزيف الأنف الأمامي معظم نزيف الأنف، وينشأ النزيف عادة من وعاء دموي في الحاجز الأنفي، حيث تتقارب شبكة من الأوعية، عادة ما يكون من السهل السيطرة على نزيف الأنف الأمامي، إما عن طريق التدابير التي يمكن إجراؤها في المنزل أو عن طريق الطبيب.

نزيف الأنف الخلفي أقل شيوعًا بكثير من نزيف الأنف الأمامي، كما أنه يميل إلى الحدوث في كثير من الأحيان في كبار السن.

ينشأ النزيف عادة من شريان في الجزء الخلفي من الأنف، هذا النزيف من الأنف أكثر تعقيدًا ويتطلب عادة الدخول إلى المستشفى وإدارتها من قبل أخصائي أمراض الأذن والأنف والحنجرة.

نزيف الأنف يميل إلى الحدوث في كثير من الأحيان خلال أشهر الشتاء وفي المناخات الباردة والجافة، يمكن أن تحدث في أي عمر ، ولكنها أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 10 سنوات والبالغين من 50 إلى 80 عامًا، ولأسباب غير معروفة، تحدث حالات نزيف الأنف في ساعات الصباح.



نزيف الانف

ما هو نزيف الأنف ؟

ونزيف الأنف يعنى أن الدم يخرج من داخل الأنف.

اسباب نزيف الانف

معظم نزيف في الأنف لا يكون له سبب محدد بسهولة، ومع ذلك ، فإن صدمة الأنف سبب شائع جدًا للنزيف من الأنف.

يمكن أن يكون سبب نزيف الأنف عن طريق الصدمة أو من ضربة على الوجه، أو صدمة داخل الأنف من استخدام المنديل.

وهناك أسباب أخرى لنزيف الانف

-التعرض للهواء البارد والجاف لفترات طويلة من الزمن.

-التهابات الأنف والجيوب الأنفية.

-التهاب الأنف التحسسي.

-جسم غريب في الأنف (جسم عالق في الأنف).

-عطسة الأنف القوية.

-جراحة الأنف.

-انحراف أو ثقب الحاجز الأنفي.

- تناول أدوية معينة.

-أمراض الكبد.

-تعاطي الكحول المزمن.

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-أمراض الكلى.

- اضطرابات الصفائح الدموية.

-اضطرابات تخثر الدم الموروثة.

-تشوهات الأوعية الدموية في الأنف وأورام الأنف.

-قد يساهم ارتفاع ضغط الدم في حدوث نزيف الأنف.

-غالبًا ما يكون عدم قدرة الدم على التجلط ناتجًا عن الأدوية المُخففة للدم مثل الأدوية المضادة للالتهابات أو الأسبرين.

-الأدوية الأنفية الموضعية، مثل الستيرويدات القشرية ومضادات الهستامين، قد تؤدي أحيانًا إلى نزيف في الأنف.



نزيف الانف

اعراض نزيف الانف

عادة ما يحدث النزيف من فتحة واحدة فقط، إذا كان النزيف غزيرًا بدرجة كافية، فيمكن أن يتدفق الدم إلى البلعوم الأنفي (المنطقة داخل الأنف حيث يتقارب الأنفان)، مما يسبب نزيفًا متزامنًا من الأنف الأخرى، يمكن للدم أيضًا أن يقطر في الجزء الخلفي من الحلق أو إلى أسفل في المعدة ، مما يتسبب في بصق الشخص أو حتى تقيؤه الدم.

علامات نزيف الأنف المفرط تشمل:

-دوخة.

-ضعف.

-الارتباك.

-إغماء.



علاج نزيف الانف

علاج نزيف في المنزل

كمية صغيرة من نزيف الأنف لا تتطلب تدخل طبى، يجب تجنب استخدام المنديل بشدة على الأنف أو العطس، لمنع حدوث النزيف.

-ابق هادئا.

الجلوس بشكل مستقيم والميل إلى الأمام قليلا.

- إمالة رأسك إلى الأمام لأن إمالتها للخلف ستؤدي فقط إلى ابتلاع الدم.

-اضغط على أنفك ضغطًا مباشرًا باستخدام الإبهام والسبابة لمدة 10 دقائق تقريبًا.

-بصق أي دم في الفم، ابتلاع الدم قد يسبب القيء.

-هذه التقنية سوف توقف نزيف الأنف البسيط.