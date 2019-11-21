شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم أفضل طرق الوقاية من التيتانوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكزاز أو التيتانوس هو عدوى بكتيرية تهدد الحياة وتتسبب في تشنجات عضلية حادة وفي بعض الأحيان الموت، وأفضل طرق الوقاية من الكزاز هو التطعيم، وفقاً لموقع وزارة الصحة الأسترالية "Australian government department of health".



عدوى التيتانوس

ما هو الكزاز أو التيتانوس؟

هو عدوى بكتيرية تسببها بكتيريا " كلوستريديوم كزاز"، حيث تنشر البكتيريا سمًا في جسمك يسبب المرض.

يسبب الكزاز تشنجات عضلية حادة، خاصةً في الرقبة والفك ويموت حوالي واحد من كل 10 أشخاص مصابين بالمرض، والأطفال وكبار السن لديهم أكبر خطر من الموت من هذا المرض.

يمكن أن يؤدي الكزاز إلى:

-الاختناق أو عدم القدرة على التنفس.

-الالتهاب الرئوي.

-ارتفاع ضغط الدم.

-انخفاض ضغط الدم.

-نوبة قلبية.

أعراض التيتانوس

-تشنجات العضلات ، وخاصة في الوجه والرقبة.

-نوبات مؤلمة يمكن أن تستمر لبضع دقائق.

-عدم القدرة على فتح فمك.

-مشاكل البلع.

-مشاكل التنفس.

-مشاكل قلبية.

-حمى.

تبدأ الأعراض عادة بين 3 و 21 يومًا بعد الإصابة بالكزاز.

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التيتانوس

كيف ينتشر عدوى التيتانوس

تم العثور على البكتيريا التي تسبب الكزاز في التربة والغبار والنفايات الحيوانية.

عندما تدخل الجراثيم جسمك من خلال الجرح أو القرحة، فإنها تنمو لتصبح بكتيريا تنتج سمًا قويًا للغاية، توجد البكتيريا التي تسبب الكزاز في التربة في كل مكان. يمكن أن يدخل الكزاز إلى مجرى الدم من خلال:

-الجروح والجروح في جلدك.

-أي جرح غير نظيف.

-لدغ الحيوانات أو الإنسان.

-لا ينتشر الكزاز من شخص لآخر ، لذلك لا يمكنك التقاط الكزاز من شخص آخر.

الوقاية من التيتانوس

يمكن الوقاية من خلال التطعيم ضد التيتانوس، لكن المناعة تتلاشى بمرور الوقت، لذا تحتاج إلى جرعات معززة للتأكد من بقائك محميًا من هذا المرض.

يمكنك المساعدة في تجنب الإصابة بالكزاز عن طريق الحفاظ على:

-التطعيم الدورى ضد الكزاز .

- تنظيف الجروح وتعقيمها.

-تغطية الجروح عند القيام بالأنشطة في الهواء الطلق.

علاج التيتانوس

الكزاز مرض يهدد الحياة ويعالج في المستشفى على مدار أيام. يشمل العلاج:

-العناية بالجروح.

-مضادات حيوية.

-مضاد الكزاز.