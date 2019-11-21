شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تزيد من ألام الظهر أبرزها النوم الخاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشعر بألم الظهر الشديد فعليك مراجه نفسك في العادات اليومية التي تقوم بها، فقد تكون تفعل بعض الأشياء الخاطئة التي تزيد من فرص إصابتك بألم شديد في الظهر، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف علي مثل هذه الأشياء الخاطئة التي نقوم بها وتسبب ألم الظهر، وذلك وفقا لموقع " webmed".

من أبرز الأشياء الخاطئة التي يقوم الكثيرون باتباعها والقيام بها هي استخدام الكعب العالي، فهو له تأثير كبير علي الظهر لأنه يتسبب في زيادة الضغط علي أسفل الظهر، ولذا عليك ارتداء الأحذية الطبية.

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كثرة الحركة الخاطئة سواء المشي أو النوم بطريقة خاطئة تزيد من فرص الإصابة بألم أسفل الظهر، وهذا الأمر يتسبب في الضغط علي عضلات ومفاصل الظهر، ولذا عليك توخي الحذر والتعرف علي الأشياء التي تزيد من فرص الإصابة بهذا الأمر.

وأيضا حمل الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة تزيد من فرص الألم في الظهر، لأنها تضغط علي عضلات الظهر، والمفاصل أيضا وهذا يؤثر بشكل سلبي علي العمود الفقري وقد يعرضك للإصابة بمشاكل كثيرة به.