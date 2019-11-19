محمد بن زايد يشهد تكريم الفائزين بجائزة "ريتش 2019"

حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جانباً من منتدى بلوغ الميل الأخير الذي يعقد في متحف اللوفر أبوظبي.

كما شهد ولي عهد أبوظبي تكريم الفائزين بجائزة محمد بن زايد للصحة العالمية "ريتش 2019"، في دورتها الـ2، التي تمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات بارزة وبذلوا جهوداً استثنائية في القضاء على الأمراض المعدية.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالدور الحيوي للعاملين على الخطوط الأمامية الذين يشكلون مصدر الرعاية الصحية الوحيد بالنسبة لمليار نسمة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "إن عزمهم وإصرارهم على مواصلة العمل رغم الصعوبات والعراقيل الماثلة ينير الدرب، ويضمن الحياة الصحية والكريمة لأكثر شعوب العالم فقراً وضعفاً".

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كما أشاد بدور المبتكرين في تطوير الرعاية الصحية المقدمة، وإيصال العلاجات لمن هم في أمس الحاجة لها، مضيفاً "نحتفي اليوم بأشخاص قدموا الكثير للبشرية وإسهامات وابتكارات تعود بالنفع على الإنسانية جمعاء".

واشتملت قائمة الفائزين بجوائز ريتش هذا العام على كل من: راهاني لاوال من نيجيريا ونالت جائزة "الجندي المجهول"، لشجاعتها في العمل بالخطوط الأمامية للقضاء على مرض شلل الأطفال في نيجيريا.

وفاز دكتور ريتشارد كوجان من جمهورية الكونغو الديمقراطية بجائزة الابتكار، لابتكاره الفذ لـ"CUBE"، وهي وحدة رعاية طوارئ متنقلة وآمنة بيولوجياً، تسمح للأطباء بأن يراقبوا مرضى الإيبولا عن كثب، وكذلك التواصل الآمن بين المرضى ومن يحبونهم ويرعونهم.

وفازت أوليفيا نجو من الكاميرون بجائزة البطل الصاعد، بعد أن شاركت في تأسيس وإدارة الجمعية الأهلية للقضاء على الملاريا "CS4ME"، وهي شبكة عالمية تكفل عمل جميع الكيانات الأهلية في جهود استئصال مرض الملاريا.

كما شهد الحفل تكريم الدكتور ويليام فويجي وهو عالم أمريكي شهير متخصص في الوبائيات بجائزة الإنجاز مدى الحياة، تقديراً لجهوده طوال مسيرته الطبية في القضاء على الأمراض.