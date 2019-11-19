دراسة: الشامات مؤشر خطر!

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

صدرت حديثاً دراسة أمريكيَّة عن جامعة هارفارد في بوسطن، تفيد أنَّ الأشخاص الذين تكثر لديهم الشامات يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد، الذي يعدُّ من أخطر أنواع السرطان.



وشملت الدِّراسة تحليل سجلات طبيَّة لمرضى سرطان الجلد، ووجدت نتائج الدراسة أنَّ 89% من المرضى كانوا يعانون من كثرة وجود الشامات على الجلد.

وأشارت النتائج إلى أنَّ المرضى الذين لديهم عدد كبير من الشامات الأكثر سمكاً، يعانون من سرطان الجلد الأكثر عدوانيَّة، وكانوا أكثر عرضة للتشخيص في سنّ متأخرة من الذين لديهم القليل من الشامات.

Advertisements

وأوضحت المشرفة على الدراسة د.كارولين كيم، أنَّ الأطباء يجب أن يقوموا بتثقيف المرضى الذين يعانون من وجود عدد كبير من الشامات عن ارتفاع خطر إصابتهم بسرطان الجلد.

والشامات هي عبارة عن بقع جلديَّة بنيَّة اللون، تظهر على أيّ جزء من الجلد، وتوجد لدى الجميع، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، ويعود سبب وجود اللون البني في أكثر الشامات إلى تغيير في مادَّة الميلانين المسؤولة عن صبغات الجلد.

وتتكوّن الشامة نتيجة انقسام الخلايا في طبقات الجلد، وتظهر على أيّ جزء من جلد الإنسان، وتختلف في عددها من شخص لآخر، كما أنَّها تختلف في الحجم والوزن، ويعتمد ذلك على سرعة نموها وعلى النسيج الذي تكوّنت منه.