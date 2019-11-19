تعرف علي كيفية التعامل مع المشاكل في العمل

نتعرض للكثير من الضغوطات والمشاكل في حياتنا العملية، التي تجعلنا معرّضين للاستفزاز، سواء من المدراء، أو الزملاء، أو حتى عامة الناس الذين يراجعون مقر العمل، لذلك لا بد من محاولة ضبط الأعصاب، والتعامل بأريحية، وتجنب الوقوع في المشاكل، وإبعاد المعوّقات التي تحول بيننا وبين الانسجام في العمل مع كل المحيطين بنا؛ لأنّ بيئة العمل السليمة تكفل لنا الشعور بالراحة، والمتعة في إنجاز العمل، وتجعلنا نشعر بتعب أقل، وإتقان أكبر للعمل، واكتساب احترام الجميع، وتجنب حصول الفوضى، والبطء في إنجاز المهمات.

الانسجام

بحسب خبير التنمية البشرية «عمرو علي»، فإن أفضل طريقة للابتعاد عن المشاكل في العمل؛ هي التعامل معها بعقلانية وصدر واسع، ومحاولة التوافق مع الزملاء والبيئة المحيطة في العمل؛ لتجنب الصدامات والنزاعات، والالتزام بجميع أخلاقيات العمل في كل وقت، واحترام القوانين، والالتزام بمواعيد العمل، ومواعيد الانصراف من العمل.

القيام بمسؤوليات العمل كاملة

عندما يقوم الموظف بمسؤولياته على أكمل وجه؛ يتجنب الاصطدام والمشاكل مع المدير، أو الزملاء، أو المواطنين، لذلك فإنّ هذه النقطة ضرورية جداً لتجنب المشاكل في العمل، بالإضافة إلى ضرورة الاعتراف بالخطأ في حال وجود تقصير، وعدم التملص من المسؤولية؛ لأنّ الصدق هو من أهم أخلاقيات العمل.

مراعاة التسلسل الإداري عند مواجهة مشكلة

لتجنب تفاقم المشكلة وتطورها؛ يجب عدم محاولة حل المشاكل الكبيرة من دون استشارة رؤساء العمل الأكثر خبرة ودراية في القوانين، ومراعاة استشارة الأكبر فالأكبر، من دون تجاوز أحد للآخر.

الفصل بين المشاكل الخاصة والعمل

أن تكون مستاء من حياتك الشخصية؛ لا يعني أن تنقل هذه المشاكل للعمل، ولا تنجز واجباتك الأساسية، لذلك يجب الحفاظ على المهنية، والالتزام بأداء العمل على أكمل وجه، فإذا لم تتمكن من الفصل، عليك طلب إجازة للتخلص من القلق والتوتر، ثم مواصلة العمل، وتجنب تلقي الاتصالات الهاتفية في العمل وتضييع الوقت، لتجنب لفت نظر الموظفين، وشعورهم بالاستياء.

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الغيبة بين الزملاء

الغيبة والنميمة وتناقل الأحاديث حول الزملاء، هي أكبر مسبب للمشاكل في العمل، وتجعلك تفقد احترامك بين زملائك، وربما تصل للمقاطعة، وافتقاد الأجواء الودية في العمل.

الابتعاد عن تكوين العلاقات في مكان العمل

مع كثرة الاحتكاك بين الزملاء في العمل، قد تتكوّن صداقات عميقة، وأحياناً علاقات عاطفية بين زميل وزميلته، لذلك يجب تجنب إظهار أي من هذه العلاقات في مكان العمل، والتعامل معها خارج بيئة العمل، وخارج أوقات الدوام الرسمية.

المرونة في العمل

يكون ذلك بتقبل الحلول الوسط، والابتعاد عن التعصب والتزمت، والتمسك بقرار معين لدرجة العناد؛ لأنّ هذا التصرف يفقدك مهنيتك، ويشعر الزملاء بالاستياء منك، وعدم الراحة في التعامل معك.

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