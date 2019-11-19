شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علاج انخفاض ضغط الدم وأعراض الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفاض ضغط ​​الدم هو انخفاض مستوى تدفق الدم الذى يندفع من الشرايين مع كل نبضة قلب، وقد يكون طبيعي في بعض الأحيان.

ولكن انخفاض ضغط الدم قد يجعلك في بعض الأحيان تشعر بالتعب أو الدوار، يمكن أن يكون علامة على حالة مرضية يجب معالجتها، يتم قياس ضغط الدم وفقا لتقرير موقع " healthline" عندما ينبض قلبك، من خلال قياس ضخ الدم من خلال شرايينك.

ما الذي يسبب انخفاض ضغط الدم

ينخفض ​​ضغط الدم لدى الجميع في وقت واحد أو آخر، وغالبًا لا يسبب أي أعراض ملحوظة، ولكن فى بعض الحالات يمكن أن تسبب فترات طويلة من انخفاض ضغط الدم التي يمكن أن تصبح خطيرة إذا تركت دون علاج، وتشمل هذه الشروط:

الحمل بسبب زيادة الطلب على الدم من كل من الأم والجنين المتزايد

تفقد الأم كميات كبيرة من الدم لتوصيلها للجنين.

ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو صمامات القلب الخاطئة.

الضعف وحالة الصدمة التي ترافق في بعض الأحيان الجفاف.

صدمة الحساسية ، شكل حاد من رد الفعل التحسسي.

التهابات مجرى الدم.

اضطرابات الغدد الصماء مثل السكري ، قصور الغدة الكظرية ، وأمراض الغدة الدرقية.

قد تتسبب الأدوية أيضًا في انخفاض ضغط الدم مثل مدرات البول ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات وأدوية ضعف الانتصاب انخفاض ضغط الدم.

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أعراض انخفاض ضغط الدم

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم من أعراض عندما ينخفض ​​ضغط الدم لديهم عن 90/60 من أعراض تشمل:

حالة إعياء عامة.

الدوار.

الدوخة.

الغثيان.

فقدان الوعي.

رؤية ضبابية.

علاج انخفاض ضغط الدم

بالنسبة لكثير من الناس، يمكن علاج انخفاض ضغط الدم المزمن بشكل فعال مع النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة، فبناءً على سبب الأعراض، قد يخبرك طبيبك بزيادة ضغط الدم عن طريق إجراء هذه التغييرات البسيطة:

اتباع نظام غذائي أعلى في الملح.

شرب الكثير من السوائل غير الكحولية.

الحد من المشروبات الكحولية.

شرب المزيد من السوائل أثناء الطقس الحار وأثناء الإصابة بمرض فيروسي، مثل البرد أو الأنفلونزا.

اطلب من طبيبك تقييم الوصفة الطبية والأدوية دون وصفة طبية لمعرفة ما إذا كان أي منها يسبب أعراضك.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم.

كن حذرًا عند النهوض من الاستلقاء أو الجلوس، للمساعدة في تحسين الدورة الدموية ، ضخ قدميك والكاحلين عدة مرات قبل الوقوف، ثم المضي قدما ببطء، وعند الخروج من السرير ، يمكنك الجلوس على حافة السرير لبضع دقائق قبل الوقوف.

تجنب رفع الأحمال الثقيلة.