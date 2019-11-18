أسباب تورم القدمين لدى الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 01:43 مساءً - تورم القدمين كلما تقدم الحمل يعتبر من المشاكل الصحية الشائعة التي تعاني منها الكثير من السيدات، وتزول المشكلة من دون أن تحتاج إلى علاج مع الولادة، ولكن متى تستدعي استشارة الطبيب؟

الدكتور يحيى البيومي، استشاري النساء والولادة، يشير إلى ما يلي بخصوص تورم القدمين عند الحامل... سبب تورم القدمين: يحدث تورم القدمين بسبب تضخم الرحم عن حجمه الطبيعي حيث ينمو فيه الجنين خلال تسعة أشهر.

تتضاعف مشكلة تورم القدمين مع الزيادة الغير طبيعية في وزن الحامل. متى يصبح التورم مرضيا؟ حين يكون لدى الحامل مشكلة في الدورة الدموية مثل أن تكون ممن يعانين من ضعف جدران الأوردة في الساقين، فيقل تدفق الدم من وإلى الساقين. Advertisements متى يجب استشارة الطبيب؟ في حال ارتفاع ضغط دم الحامل.

في حال وجود زلال في بول الحامل مما يعني توفر أكثر من سبب لحدوث تسمم الحمل.

وجود الألم مع تورم القدمين.

لا يجب أن تتصرف الحامل من تلقاء نفسها بل الطبيب يطلب منها إجراء تحاليل لنسبة الزلال في البول أولاَ. بعض النصائح التي يجب أن تتبعها الحامل: تجنب الوقوف لفترات طويلة متواصلة.

تجنب إرتداء الكعب العالي في الأحذية. عدم تناول ملح الطعام بكثرة مثل المخللات والبطاطس المقرمشة.

يجب أن تستلقي الحامل على السرير في النهار بعد كل فترة وقوف تزيد عن النصف ساعة، وتكون بوضع مرتفع للجزء السفلي من جسمها بحيث يكون مشط القدم أعلى من مستوى الرأس، ويمكن في هذه الحالة استخدام الوسائد أو مقعد طري. المخاطر التي تهدد الحامل في تورم القدمين: قد يكون إشارة لحدوث تسمم الحمل وبالتالي الولادة المبكرة.

قد تشير لحدوث جلطة في الساق وتتعرض الحوامل للجلطات أكثر من غيرهن خصوصاَ الحوامل اللواتي لا يتحركن كثيراَ، أو الحوامل اللواتي يخضعن لزراعة طفل الأنابيب ويطلب منهن الطبيب عدم الحركة.

في حال حدوث احمرار في الساقين فهذا الأمر يستدعي القلق والتوجه إلى الطبيب فوراَ.

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