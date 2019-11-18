ما لا تعرفه عن حساسية التفاح!

الإثنين 18 نوفمبر 2019

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الحساسية والربو إن التفاح يتسبب في استجابات تحسسية لدى الكثير من مرضى حساسية حبوب اللقاح.



وأضافت الجمعية الألمانية أن هذه الحساسية يُطلق عليها اسم الحساسية المختلطة، والتي تتمثل أعراضها في وخز باللسان أو بالشفاه أو بالحلق أو تورم الأغشية المخاطية للفم.

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وأوضحت الجمعية أن مسببات الحساسية في بعض حبوب اللقاح والأطعمة تتشابه لدرجة يتعذر معها على جهاز المناعة التمييز بينها، لذا لا يمكن لنصف الأشخاص، الذين يعانون من حساسية حبوب لقاح البتولا، تحمل التفاح والمكسرات والكمثرى والخوخ والبرقوق والكرز.

ولكن هذا لا يعني أنه يتعين على المرضى التخلي تماماً عن تناول التفاح؛ حيث يمكن القضاء على المكونات المسببة للحساسية من خلال الحرارة لذا يمكن أن يتحمل الكثير من المرضى شطيرة التفاح أو كومبوت التفاح.

أما من يريد تناول ثمار التفاح طازجة، فيمكنه وضعها في الميكروويف بدرجة 600 وات لمدة دقيقة واحدة. كما أن تقشير التفاح يسهم في تحمله حيث تكمن مسببات الحساسية في القشرة أو تحتها، علاوة على أن التفاح الأكثر نضجاً والمخزن لفترة طويلة عادةً ما يتسبب في مشاكل أقل.