نصائح للتغلب على آلام الدورة الشهرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مغص والم واكتئاب وتوتر"، جميعها من الأعراض الطبيعية للدورة الشهرية والتى تتعرض لها السيدات، وهنا ينصح باتباع بعض النصائح لتجنب الألم والتعايش بشكل طبيعى، وحسب ما ذكره موقع indiatoday يجب اتباع الأتى: 1:ينصح باستخدام فوط صحية جيدة وخالية من المواد الضارة والتى تسبب التهاب وحكة. 2:الاستحمام بمياه فاترة مع التجفيف الجيد لمنطقة الحوض منعا لحدوث أى التهابات. 3:الابتعاد عن استخدام الغسول المهبلى أثناء فترة الدورة الشهرية. Advertisements 4:تجنب ممارسة التمارين الرياضية العنيفة اثناء فترة الدورة الشهرية ، منعا لحدوث الألم. 5:الاهتمام بتناول الطعام الصحى وخصوصا الخضروات والفواكه، حيث انها تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية هامة لصحة الجسم والجهاز المناعى. 6:تجنب ارتداء الملابس الضيقة حتى لا تؤثر على منطقة الحوض والمهبل. 7:الاهتمام بتناول السوائل الطبيعية الدافئة والتى تساعد على تسكين الألم ومنها الينسون والنعناع والقرفة والحلبة. 8:عدم بذل مجهود كبير مع الالتزام بالراحة وتناول المسكنات إذا لزم الامر ويكون تحت إشراف الطبيب. فى حالة زيادة كمية الدم مع استمرار الألم يجب زيارة الطبيب فورا لمعرفة السبب فقد يكون نزيف ويحتاج لعلاج.

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