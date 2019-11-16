شكرا لقرائتكم خبر عن مريض السكر أكثر عرضة لأمراض القلب.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكرى من الأمراض التى تسبب مضاعفات خطيرة على صحتك بصفة عامة، وعلى القلب بصفة خاصة، لذا فإن الاهتمام بصحة قلبك أمراً ضرورياً لكل مريض سكر، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقال الدكتور سانتوش كومار دورا، كبير أطباء القلب في معهد القلب الآسيوي فى الهند، أن "هناك أسباب عديدة وراء أن مرضى السكري يعانون من أمراض القلب، حيث إن مستويات السكر العالية في مرض السكري تضعف قدرة الأوعية الدموية على التوسع، مما يؤدي إلى تضييق غير طبيعي من الشرايين وكذلك تورم في جدار الوعاء الدموي.

وأوضح أنه بالنسبة لمرضى السكرى فهناك أيضًا ميل متزايد إلى تمزق اللويحات (وهى رواسب على طول جدار الوعاء الدموي)، كما يمكن أن يؤدي إلى تغيرات غير طبيعية في بنية ووظيفة الصفائح الدموية (خلايا الدم الصغيرة التي ساعد جسمك على تكوين جلطات لوقف النزيف)، مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية، وفي النهاية يؤدي إلى نوبة قلبية.

وأشار إلى أن مرض السكري يزيد من الدهون الثلاثية والكوليسترول السئ (LDL) مما يؤدي إلى تفاقم عملية تصلب الشرايين مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية .

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وهناك أدلة متزايدة تشير إلى أن بعض أدوية خفض السكر في الدم تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، في حين أن هناك بعض الأدوية التي ليس لها تأثير على صحة القلب.

ومرض السكري هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب التاجية، لذلك ، يجب على المريض المصاب بداء السكري أن يحاول دائمًا الحفاظ على نسبة السكر في دمه في المستوى الموصى به.

والطرق الطبيعية لخفض نسبة السكر في الدم هي ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، وخفض الوزن، واتباع نظام غذائي صحي والتوقف عن التدخين، حيث أن التدخين يرتبط بزيادة حدوث مرض السكري، الأشخاص الذين يدخنون لديهم خطر أعلى بنسبة 30 إلى 40٪ من الإصابة بداء السكري

ويمكن أن يؤدي مرض السكري إلى أمراض القلب وأمراض العيون وأمراض الكلى وأمراض الأوعية الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية والاعتلال العصبي المحيطي.