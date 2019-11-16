تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز باللحمة والزبادى

المقادير

5 x عدد زبادي (علبة)

5 x عدد بيضة

4 x عدد فص ثوم

4 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة كبيرة زعتر مجفف

2 x كوب ماء

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

¾ x كوب زيت زيتون

½ x معلقة صغيرة جوزة الطيب (مبشورة)

½ x كيلو لحم كندوز (مقطع مكعبات)

½ x كوب أرز بسمتى

0.33 x كوب دقيق

الخطوات

هنتبل اللحمة بالملح والفلفل ونرش عليها الدقيق.

فى طاسة على النار هنضيف زيت ولما يسخن هنقلب فيه اللحمة لمدة 5 دقائق.

هنضيف للحمة معلقة زعتر والثوم ونقلب كويس.

بعد كده فى حلة على النار هنضيف اللحمة وباقى الزيت اللى حمرناها فيه وهنضيف عليهم الأرز ونقلبه شوية مع الزيت.

بعد كده هنضيف الماء للحلة و نغطيها ونوطى النار حوالى 15 دقيقة لحد ما الأرز يستوى.

فى بولة هنخفق الزبادى بمضرب بيض بس المهم لو فيه ماء نصفيه منه الأول.

هنضيف على الزبادى جوزة الطيب و معلقة زعتر.

بعد كده هنضيف البيض ونضربه كويس مع الزبادى بمضرب بيض.

وفى طاسة على النار هنسيح زبدة ونضيف عليها الدقيق بالتدريج مع التقليب السريع علشان ميتكتلش, ولما الخليط يتجانس هنضيفه لخليط الزبادى ونقلب كويس.

فى طاجن كبير أو صينية فخار هنضيف خليط اللحم بالأرز وعليه خليط الزبادى ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة وبكده يبقى جاهز للتقديم.. بالهنا والشفا.

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