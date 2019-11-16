تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكاليمارى المحشى

المقادير

5 x عدد طماطم (مفرومة أو صلصة)

2 x عدد قرن فلفل حامى

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مفروم)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع)

1 x كيلو كاليمارى (منظف وجاهز للحشو)

1 x معلقة صغيرة كمون

¾ x كيلو جمبرى (صغير مفروم خشن أو مقطع)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة زعتر مجفف

½ x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

الخطوات

يشوح البصل في قليل من الزيت مع الثوم ثم نقسم المزيج لنصفين.

ثم نضيف علي الجزء الاول الطماطم والفلفل الاحمر المفرى والتوابل ونتركها لتتسبك على النار.

في وعاء طهى أخر نمزج باقي مزيج البصل والثوم مع الجمبرى المفرى والفلفل الحار المفرى والفلفل الرومى المفروم وبشر الليمون ونمزجهم جيدا.

ثم نحشى بها حبات الكاليمارى ثم نرص الحبات في .صوص الطماطم ونتركها حتى تنضج ل15 -20 دقيقة.

تقدم ساخنة مزينة بالريحان ومع أرز ابيض.

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