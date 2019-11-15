أطباء ينجزون عملية جراحية ناجحة لفتاة "تأكل شعرها" في روسيا

أجرى الأطباء في مستشفى مدينة ليوبيرتسي بضواحي موسكو عملية جراحية لفتاة روسية مصابة بمتلازمة "رابونتسيل" أو بالأحرى الرغبة الدائمة في أكل الشعر، وقال ناطق باسم وزارة الصحة في مقاطعة موسكو إن الفتاة كانت تأكل شعرها منذ أيام المدرسة، ما أدى إلى تراكم كتلة متلاصقة من الشعر بحجم 20 سنتيمترا طولا و15 سنتيمترا عرضا في معدتها. وأخرج الأطباء من باطنها كتلة متلاصقة من الشعر تشبه المعدة عن طريق عمل ثغرات وشقوق صغيرة في بشرتها.

يذكر أن متلازمة "رابونتسيل" تعد ظاهرة نادرة يمكن أن تودي بحياة المريض في حال عدم إجراء عملية جراحية في وقتها.

وقال كبير الأطباء بمستشفى الأمراض النفسية في مقاطعة موسكو، بوريس بيلوزوروف، إن المتلازمة من الأمراض النفسية يمكن شفاؤها تفاديا لعواقب خطيرة.

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تعرضت مجموعة من الطلاب لحالة تسمم جماعي في محافظة بني سويف بصعيد مصر، حيث توجهت وزيرة الصحة، هالة زايد، إلى المحافظة للاطمئنان على الطلاب، حيث وشعر تلاميذ مدرسة الجفادون الابتدائية المشتركة بمغص معوي وأصيبوا بإسهال وقيء، ونقلوا إلى مستشفيات بني سويف لتلقي العلاج اللازم، إثر تناولهم "الوجبة المدرسية"..

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وأكد مسؤولو الصحة بالمحافظة أنه تم خروج كل الحالات التي تم تحويلها لمستشفى بني سويف التخصصي، وتبقى 54 حالة بمستشفى الفشن المركزي وستخرج خلال ساعات، واستفسرت وزيرة الصحة المصرية عن الوضع الصحي والملابسات المؤدية لشكوى التلاميذ، وتأكدت من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتعامل معها.

وأكد وكيل وزارة الصحة على "الاشتباه في تسمم غذائي"، مشددا على اتخاذ ما يلزم من فحوصات وعمل تحاليل شاملة للحالات، وتم إرسال عينات الوجبات التي تم جمعها من التلاميذ لتحديد السبب الفعلي لإصابتهم.

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