شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون أمريكيون يتوصلون إلى طريقة لتطوير لقاح لمكافحة السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن استخدام الخلايا الجذعية الأولية طريقة فعالة لتحفيز الجهاز المناعى لمحاربة الأورام السرطانية، وفقا لدراسة قام بها باحثون فى "معهد ديوك للسرطان" فى ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية فى نماذج خلايا حيوانية.





وتوفر نتائج الدراسة، التى نشرت فى مجلة "تحقيقات طبية " على الإنترنت، بديلاً عن لقاحات سرطان الخلايا الجذعية، والتى تعد وسيلة لتحفيز الخلايا التائية للتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها، ولكن كان لها نجاح محدود فى تحسين بقاء المريض.

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ويستخدم النهج الجديد خلايا الشجيرى النخاعية (monocytes )، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء التى تعتبر رائدة بين الخلايا الجذعية، وعند حقن هذه الخلايا فى الفئران فإنها تسبب بشكل غير مباشر فى استجابة الخلايا التائية التى هاجمت الأورام.

من جهته قال الدكتور "جون ديو"، أستاذ ورئيس قسم الطب والمناعة بكلية الطب جامعة ديوك، "هذا نهج جديد تمامًا، يبدو أنه يقدم ميزتين بالنسبة لتلقيح الخلايا الجذعية، أولاً نرى استجابات مناعية أفضل واستجابات مضادة للورم، وثانياً لصنع لقاح خلية شجيرى، فهو يتطلب البدء بحيدات الخلايا، ثم زراعة الخلايا وعلاجها".

وأضاف،"أن فريق البحث توقع أن تكون الخلايا الأحادية ناقلات فعالة لمستضدات الخلايا الشجرية، لكنهم لم يتوقعوا منهم أن يحفزوا استجابات قوية للخلايا التائية".