الصديقات المقربات يتشاركن موعد الدورة الشهرية.. ما صحة ذلك علميًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما تسمع بعض السيدات أو الفتيات مصطلح "تزامن الحيض" أو "تزامن الطمث"، وهي العملية التي يُعتقد فيها أنَّ النساء اللاتي يعشنَ في حيزٍ مكاني مقرب يبدأن فيها الدورة الشهرية بشكلٍ متزامن مع بعضهن البعض عكس عيشهن متفرقاتٍ سابقًا.

لكن ما يجب أن تعرفيه أيضًا سيدتي أنَّ قضاءك وقتًا طويلاً مع امرأة أخرى لا يعني أنَّ دورتك الشهرية ستتزامن سريعًا مع دورتها، فقد اتضح أنّه لا توجد أدلة علمية تثبت أنَّ القرب المكاني يتسبب في تزامن دورات الحيض، رغم استمرار هذا الاعتقاد لعقود.

وربما كان أول من روَّج لمصطلح "تزامن الحيض" باحثة تدعى مارثا ماكلينتوك، عام 1971؛ إذ لاحظت حين كانت طالبة في كلية ويلسلي أنها والبنات اللاتي يعشنَ معها في السكن يتزامنَّ في موعد دوراتهن الشهرية مع مرور الوقت.

وقررت حينها بحث ذلك الموضوع وقضت بالفعل 6 أشهر في تتبع الدورات الشهرية لـ 135 امرأة يعشنَ في عنبرٍ جامعي، وخلصت إلى أنَّ زميلاتها في الغرفة وصديقاتها المقربات كُنَّ متزامنات في فترة الحيض بشكلٍ كبير.

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وتمت الموافقة على بحثها لاحقًا ونُشِرَ بمجلة الطبيعة، لكن بقي تعريف مارثا للتزامن "مهلهلاً للغاية"؛ إذ لم تقدم في دراستها إثباتاتٍ دامغة تبرهن على فكرة تزامن الحيض بين السيدات.

وربما لم يكن من المستغرب أنَّ غيرها من الباحثين لم يتمكنوا من الوصول لنفس نتائجها، والأكثر من ذلك هو أنَّ منتقدي دراسة مارثا، يرون أنَّ الدورات الشهرية للسيدات لا بدَّ وأن تتداخل من وقتٍ لآخر بغض النظر عن قربهن المكاني من بعضهن البعض.

وقال هنا بيفرلي ستراسمان، وهو أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة ميشيغان، إنّه أجرى حسبة خاصة بفترة الحيض، واكتشف أنّه في حالة استمرار الدورة الشهرية العادية لمدة 28 يومًا، فسيكون الفاصل بين بدايتها لدى أي امرأتين هو 7 أيام في المتوسط.

وأضاف أنَّ ذلك التداخل العرضي قد يحمل في طياته قدرًا كبيرًا من الحظ إذا تصادف وتزامن بينكِ وبين واحدة من صديقاتك المقربات، لكن ستبقى هناك قناعة كلاسيكية لدى البعض بأنَّ ذلك ليس صدفة؛ لأنهن ينتقين أمثلة قصصية تدعم النظرية القديمة التي تتحدث عن أن تواجد امرأتين في حيز مكاني قريب يؤدي لتزامن دورتيهما.

ونوّه الباحثون في الأخير إلى أنه وبالرغم من عدم توافر أي أدلة علمية تبرهن فكرة تزامن الحيض، لكن ما يبدو واضحًا هو أن التأثير النفسي يلعب دورًا على المدى البعيد.