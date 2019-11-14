شكرا لقرائتكم خبر عن الطول مش هيبة.. الشخص الطويل يواجه خطر تسارع ضربات القلب بشكل غير طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطول هيبة .. عبارة شهيرة عن الأشخاص أصحاب القامات العالية، ولكن هل يمكن أن يخطر على بالك أن الطول قد يكون نقمة على صحتك.

وفقا لدراسة اكتشف العلماء وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" أن الحمض النووى للشخص الطويل قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بنبض قلب غير منتظم، كما قاموا بفحص الحمض النووي لـ 1.2 مليون شخص طويل وجدوا أنهم أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذينيى.



خبر ديلى ميل عن الاشخاص الطوال

يعتقد علماء جامعة بنسلفانيا الآن أن الجينات هي المسئولة، ودعا الأطباء إلى فحص الأشخاص ذوي القامة الطويلة لمعرفة الحالة القاتلة التى قد تصيبهم، ومع ذلك ، أشارت دراسات أخرى إلى أن الأشخاص الأطول عرضة لخطر أكبر لأن لديهم "مساحة أكبر من سطح القلب التى يمكن أن تسوء بسهولة".

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الرجفان الأذيني، هو إيقاع سريع في القلب بشكل غير طبيعي يزيد من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية بمقدار 5 أضعاف، ويعاني أكثر من 33 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من هذه الحالة، بما في ذلك حوالي مليون شخص في المملكة المتحدة و 2.7 مليون شخص في الولايات المتحدة، ويُعتقد أن العمر وضغط الدم المرتفع، الذي يصيب ملايين الأشخاص أيضًا، هما العاملان الرئيسيان وراء الرجفان الأذيني.

نتائج الفريق الطبى، التي تستند إلى ثلاث مجموعات من البيانات، تعد واحدة من أوائل الدراسات التي تشير إلى أن طول القامة يمكن أن يسبب الرجفان الأذيني، وأظهرت النتائج أن المتغيرات الوراثية المرتبطة بالطول طويلة ترتبط أيضًا بنبض القلب غير المنتظم.