شكرا لقرائتكم خبر عن 3 هرمونات تتحكم فى شعورك بعدم التركيز وتشوش التفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن "ضباب الدماغ"، إنها حالة تجعلك تشعر بتشوش التفكير وعدم التركيز والنسيان والدوار، ويمكن أن تحدث لك هذه الحالة فى أى وقت، ويمكن أن تؤدى إلى تدمير مستوى الإنتاجية لديك، لكن هل تعلم أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحالة هو عدم التوازن الهرمونة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

عندما تكون الهرمونات الموجودة فى جسمك متوازنة، يمكنك التركيز بطريقة أفضل، لكن عندما يحدث خلل بسيط، فقد يؤدى ذلك إلى تعطيل وظيفة الجسم بالكامل، لذلك إذا كنت تعانى من ضباب الدماغ يجب عليك فحص مستويات 3 هرمونات أساسية وهى:

هرمونات تتحكم فى شعورك بعدم التركيز هرمون الغدة الدرقية

انخفاض مستويات الغدة الدرقية يعيق أداء عقلك، إذا لم تنتج الغدة الدرقية ما يكفى من الهرمونات، فقد يؤدى ذلك إلى النسيان وصعوبة التفكير بوضوح.

وبسبب انخفاض مستوى الغدة الدرقية، يبدأ الدماغ فى معالجة الأمور ببطء وتتقلص حركة الدماغ الانعكاسية، ويمكن أن يؤدى عدم التوازن فى مستوى الغدة الدرقية إلى ضعف فى الإدراك وزيادة الوزن والضعف والاكتئاب والتهيج وعدم تحمل البرد.

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هرمون الكورتيزول

يشعر الجميع بالحزن والتوتر من حين إلى آخر، لكن إذا كان هذا الأمر بشكل يومى، فقد يكون هذا هو السبب فى شعورك بتشوش التفكير.

الكثير من التوتر يزيد هرمون الكورتيزول، ما يؤدى إلى ضباب فى المخ، يجب أن يكون مستوى الكورتيزول متوازنا بشكل جيد، حيث إن كل من مستويات الهرمونات المرتفعة والمنخفضة يمكن أن تؤثر على صحتك العامة.

يمكن أن يؤدى تعطيل هرمونات التوتر إلى القلق والاكتئاب ومشاكل فى الذاكرة، علاوة على ذلك يمكن أن يضر الميتوكوندريا (قوة الخلية)، مما يجعلك تشعر بالضعف وانخفاض الطاقة.

هرمونا الأستروجين والبروجستين

ضباب الدماغ من الحالات الشائعة عند النساء فى سن 40 عاماً، ويرجع ذلك إلى تقلب مستويات هرمون الأستروجين والبروجستين.

وقد يؤدى التقلب فى كل من هذه الهرمونات إلى صعوبة التركيز على عملك، ويمكن أن يؤدى عدم التوازن الهرمونى إلى مشاكل أخرى مثل زيادة الوزن وتقلب المزاج والتعرق الليلى وقلة الرغبة الجنسية.