شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على انحراف الحاجز الأنفى.. منها صعوبة التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تواجه مشكلة فى التنفس من أنفك..فعندما تغلق فمك وتتنفس بعمق لا يتدفق الهواء بسهولة عبر جانبي أنفك وبالتالى لا تتنفس بشكل جيد من أنفك؟..إذا كانت إجابتك بنعم قد تكون مصاباً بانحراف الحاجز الأنفى، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وكثير من الناس يعيشون بانحراف الحاجز الأنفى دون أن يعرفوا أنهم مصابون به، وانحراف حاجز الأنف يعني أن الغضاريف التي تقسم ممر الأنف تكون ملتوية أو غير متساوية، مما يجعل جانب واحد أضيق من الآخر، لكن ليس كل من لديه حاجز منحرف يحتاج إلى تدخل طبى، خاصة أن كثير من الناس ليس لديهم أعراض.

ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن لهذه الحالة أن تسبب مشاكل أخرى أيضًا.

أسباب انحراف حاجز الأنف

-إذا كسرت أنفك أو تعرضت لأي نوع من الصدمات على الوجه.

-يمكن أن يحدث ذلك أيضًا منذ الولادة - فقط من ضغط قناة الولادة، قد ينمو الغضروف بطريقة ملتوية ".

اعراض انحراف الحاجز الأنفى

هناك العديد من المشكلات التي يمكن أن تواجهها إذا كان لديك انحراف فى حاجز الأنف وتشمل:

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1-صعوبة في التنفس- يؤدي اختلال وظائف الأنف إلى صعوبة مرور الهواء خلال نصف أنفك، لذا يصعب عليك التنفس، وهذه المشكلة تظهر غالبًا عندما تكون لديك نزلة برد أو حساسية.

2-احتقان الأنف / الصداع - نظرًا لأن الهواء لا يتدفق دائمًا بحرية عبر الممرات الأنفية، يمكن أن يؤدي الضغط المتراكم إلى صداع عرضي، والضغط الإضافي في الجيوب الأنفية يمكن أن يجعل وجهك يشعر بالتقرح والألم.

3-نزيف الأنف - عندما يكون لديك الحاجز المنحني، يكون الهواء أكثر صعوبة في المرور عبر أنفك، هذا يجعله أكثر عرضة لتجفيف الأغشية في أنفك، هذا النقص في الرطوبة يجعلك أكثر عرضة لنزيف في الأنف.

4-التهابات الجيوب الأنفية - كلما زاد انسداد مجرى الهواء، زاد احتمال إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية بشكل متكرر.

5-الشخير / اضطراب النوم - عند النوم ، يمكن أن يؤدي احتقان الأنف من الحاجز المنحرف إلى التنفس والشخير بصوت عالٍ، إذا كنت تواجه مشكلة في التنفس ، فقد تواجه صعوبة في النوم والبقاء نائماً، في بعض الحالات ، يمكن أن يسهم الحاجز المنحرف في توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة قد تكون خطيرة حيث يتوقف التنفس أثناء النوم.

ويمكن علاج مشكلة التنفس من رذاذ الستيرويد الأنفي يمكن أن يصحح المشكلة في بعض الأحيان، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد تحتاج إلى عملية جراحية لتصويب الحاجز.