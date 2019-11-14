شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ضيق التنفس عديدة منها السمنة وأمراض الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق التنفس من المشاكل الصحية الشائعة التى يواجهها كثير من الناس، حيث يكون هناك سرعة وصعوبة فى التنفس وألم وضيق فى الصدر أو حتى تشعر بالاختناق، فإذا كنت تعاني من ضيق التنفس المتكرر أو المفاجئ أو الشديد، فيجب عليك زيارة الطبيب، حيث سيعتمد علاجك على معرفة سبب ضيق التنفس، نتعرف فى السطور التالية على أسباب ضيق التنفس، وفقاً لموقع verywellhealth.



اسباب ضيق التنفس

اعراض ضيق التنفس

هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن أن تجعلك تعاني من ضيق التنفس، ويمكن أن تتراوح شدتها، حيث يمكن أن تكون مزمنة، وعادة ما تتفاقم مع مرور الوقت، أو يمكن أن تكون حادة وشديدة، ضيق التنفس المفاجئ أو الشديد خطير ويتطلب عناية طبية طارئة.

التنفس قد يكون:

-قصيراً.

-سريعاً.

- مجهداً أو شاقاً.

-بطيئاً.

-مؤلماً أو غير مريحاً.

-ضغط الصدر، والشعور بضيق أو ثقل.

-عدم القدرة على التنفس تماماً.



ضيق التنفس

اسباب ضيق التنفس

قد تسبب ممارسة الرياضة ضيق فى التنفس، فعندما يكون نشاطك أكثر كثافة مما اعتدت عليه، تتسبب مطالب الأكسجين المتزايدة في التنفس بشكل أسرع، وهذا النوع من ضيق التنفس لا يدعو للقلق، ويتحسن بعد بضع دقائق، لكن ضيق التنفس يمكن أن يكون أيضًا نتيجة لبعض المشاكل الصحية أو الأمراض.

بشكل عام، من المرجح أن يؤدي أي مرض يصيب القلب أو الرئتين إلى ضيق التنفس، وغالبا ما تسبب الأمراض الجهازية ضيق التنفس أيضا، وعادة ما يكون ذلك بسبب زيادة الأكسجين أو انخفاض كمية الأكسجين.

اسباب ضيق التنفس المتقطع أو الحاد

-ضغط الدم المنخفض.

-الربو.

-استنشاق جسم غريب أو أول أكسيد الكربون.

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-الحساسية.

-البيئة (التعرض للأبخرة، الدخان، المواد الكيميائية، على سبيل المثال).

-مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) أو ارتجاع المرئ.

-الصدمة أو الإصابة فى الصدر.

-نوبات الهلع.

اسباب ضيق التنفس المزمن

الحالات التي تؤثر على القلب، بما في ذلك النوبة القلبية، وفشل القلب الاحتقاني، وعدم انتظام ضربات القلب.

-أمراض الرئتين، بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن، وارتفاع ضغط الدم الرئوي ، والالتهاب الرئوي.

-السمنة.

-الأطفال الصغار أو كبار السن و الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية كبيرة هم أكثر عرضة لضيق التنفس، حتى من التهاب الجهاز التنفسي الخفيف.

-من ناحية أخرى ، قد تعاني النساء الحوامل من ضيق التنفس حتى في حالة عدم وجود إصابة في الجهاز التنفسي، وذلك لأن لديهم زيادة في الأكسجين ويواجهون عادة ضغطًا بدنيًا على الرئتين نتيجة تنامي الرحم.



ضيق التنفس

علاج ضيق التنفس

علاجات ضيق التنفس تعتمد على السبب الكامن وراءه، على سبيل المثال، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضيق في التنفس عند ممارسة الرياضة، فإن بناء القدرة على التحمل البدني مع التدريب سيمنع ضيق التنفس على المدى الطويل.

إذا كان الربو يسبب صعوبة التنفس، فإن بدء أو ضبط الأدوية مثل موسعات الشعب الهوائية والستيرويدات يمكن أن يخفف من ضيق التنفس.

إذا كان السبب هو القلق أو اضطراب الهلع ، فإن العلاج السلوكي المعرفي والدواء يمكن أن يمنع حدوث نوبات الهلع.

عند إلقاء اللوم على مرض الانسداد الرئوي المزمن، تكون تقنيات التنفس المتخصصة ومكملات الأكسجين ضرورية عادة.

في بعض الحالات ، قد تحتاج إلى استخدام أكثر من استراتيجية للحد من ضيق التنفس بطريقة مجدية، مثل فقدان الوزن وتناول الأدوية.