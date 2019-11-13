دراسة: الضحك والسعادة ينتقلان بالوراثة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

أوضحت دراسة أميركية سويسرية مشتركة، أن سر الضحك بكثرة ربما يكمن في الحمض النووي للإنسان، وبالتالي قد ينتقل بالوراثة.



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ولفتت الدراسة، التي نشرتها مجلة "إيموشين" الصادرة عن الجمعية الأميركية للطب النفسي، إلى وجود علاقة بين مدى طول الجين 5-HTTLP، والضحك بسهولة، في ضوء التجارب التي أجراها علماء على 336 شخصاً، حيث درسوا ردود أفعالهم أثناء مشاهدتهم أفلاماً كوميدية.

وركز العلماء على الابتسامات والضحكات العفوية، وأخذوا عيّنات من الحمض النووي للمشاركين في الاختبارات، ووجدوا أن الذين يمتلكون جينات 5-HTTLP قصيرة الطول، يبتسمون بسهولة أكثر وتتّسم ضحكاتهم بالعفوية والصدق، حيث إن الجين المذكور يلعب دوراً في تنظيم مادة السيروتونين الموصوفة بهرمون السعادة.