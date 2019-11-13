خبراء: اكتشاف مادة تمنع الحساسية من المواد الغذائية

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

اكتشف علماء اليابان مادة عند دخولها جسم الإنسان يمكنها منع حدوث حساسة من المواد الغذائية، وحسب قولهم، الحديث هنا يدور حول مجموعة المواد الدهنية التي يطلق عليها البروستاجلاندين " Prostaglandins".



يقول أحد الباحثين "إذا تمكنا من ايجاد مجال لاستخدام هذا الاكتشاف، سوف يكون بالإمكان تطوير طرق علاج الحساسية، وليس تخفيف اعراضها".

Advertisements

خلال التجارب التي أجراها علماء جامعة طوكيو برئاسة البروفيسور "تاكاهيسا موراتا"، درسوا تأثير هذه المواد " Prostaglandins" في الخلايا البدينة "Mast cells"، تفرز الخلايا البدينة في جسم الإنسان المركب هستامين العضوي احد المسببين للحساسية، وقد لاحظ الباحثون ان زيادة الـ " Prostaglandins" يؤدي الى تحييد نشاط هذه الخلايا.

وحسب معطيات وزارة الصحة اليابانية، يعاني من الحساسية ما لا يقل عن 2% من سكان اليابان، وخاصة من الحساسية إزاء بعض المواد الغذائية.

تجدر الاشارة الى انه لغاية هذا الوقت لم يتوصل العلماء في مختلف دول العالم الى ابتكار طريقة فعالة في علاج الحساسية الغذائية، لأن اغلب الأدوية المستخدمة تخفف فقط من اعراضها.