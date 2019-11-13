كواليس اللحظات الأخيرة في حياة علاء علي نجم الزمالك الراحل

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة علاء علي، لاعب نادي الزمالك المصري الأسبق، الذي وافته المنية، الإثنين.

وأشارت تقارير عديدة إلى وفاة علاء علي، عن عمر 31 عاما، بعد معاناة مع المرض، بعدما أجرى مؤخرا جراحة في المخ، إلا أن شوبير أرجع ذلك لتعرضه إلى أزمة قلبية عقب شفائه من الجراحة.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللحظات العصيبة في حياة الراحل علاء علي التي بدأت من خلال مباراة الإسماعيلي وبتروجيت الودية التي تعرض فيها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي".

وأوضح: "في الوقت نفسه بدأت تظهر عليه أعراض الورم الحميد، وبعد تعافى اللاعب من الإصابة لم يشارك في مباريات فريقه الذي كان يقترب من الهبوط لدوري المظاليم".

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وتابع: "أثناء البطولة الأفريقية الماضية بدأ اللاعب يشعر مجددا بحالة من عدم الاتزان وفقدان الوعي، وتلقى عرضا من حرس الحدود، إلا أن القدر لم يكن رحيما به".





واستطرد: "في الوقت الذي كان يستعد فيه اللاعب للذهاب ومقابلة طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود، تعرض للإغماء داخل المنزل وتوجه للطبيب، ليكتشف معاناته من ورم حميد وحاجته إلى تدخل جراحي".

وواصل: "قام علاء علي بعمل الجراحة وتمت إزالة الورم، لكن عانى من الشلل التام في قدمه ويده اليسرى، وبدأ في التحرك من خلال جلسات العلاج الطبيعي حتى استطاع تحريكهما بشكل طبيعي بعد 30 جلسة من العلاج الطبيعي، آخرها كانت منذ 3 أسابيع، وبدأ اللاعب يمارس حياته بشكل طبيعي وتوجه إلى صالة الألعاب البدنية لاستعادة لياقته والعودة للملاعب من جديد".

واختتم: "الساعات الأخيرة في حياة اللاعب كانت مليئة بالدراما، حيث اشتكى من مشاكل في القلب ومن الصداع الشديد، وكان يستعد للتوجه للطبيب في يوم الوفاة، إلا أنه أمسك قلبه من فرط الألم، وطلب من ذويه سيارة الإسعاف حتى نفذ الأمر الإلهي".

يذكر أن علاء علي كان أحد نجوم نادي الزمالك السابقين في الفترة من 2007 إلى 2012، وخاض عدة تجارب بأندية المصري وسموحة وطلائع الجيش ووادي دجلة وبتروجيت.