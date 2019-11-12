شكرا لقرائتكم الابتسامة والجلوس.. أهم علامات نمو المولود بعامه الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يمكن أن تكون العناية بالرضيع مرهقة، ولكن هناك الكثير مما يمكن التطلع إليه، بحسب كتيب إرشادات موقع WebMD الطبي، الذي يورد أهم العلامات المتوقع حدوثها في عامه الأول:

ابتسامات

بعد شهرين من ليال بلا نوم وجهود تهدئة على مدار الساعة، يكون الأبوان قد شاهدا الكثير من دموع طفلهما. وربما يرصدان ابتسامة عابرة، ولكن مرة أخرى، لا يجب التسرع في الأحكام فربما تكون حالة إخراج غازات. ولكن يمكن تلقي المكافأة الحقيقية بعمر شهرين تقريبًا، عندما يبدأ المولود في الابتسام كنوع من الاستجابة للأم. وغالبًا ما يكون وقع صوت الأم أو رؤية وجه الأم هو كل ما يتطلبه الأمر لإثارة ابتسامة لا تقاوم على وجه الرضيع.

الضحكات

إذا كان الصوت المتكرر لبكاء المولود يؤدي إلى توتر الأم، فإنه بحلول 4 أشهر، يمكنها أن تتطلع إلى صوت آخر، وربما كان أحلى ما يسمعه الأبوان على الإطلاق هو ضحكات مولودهما. ولعل أفضل جزء هو كيف يضحك الطفل بسهولة، فبمجرد التلاعب بقسمات الوجه والدغدغة أو إخفاء الوجه ثم مباغتة الرضيع بابتسامة أو ضحكة عادة ما تكون أكثر من كافية لتفجير الكثير من الصرصرة والضحكات.

النوم طوال الليل

تعد ليلة النوم الكاملة هي الجائزة الكبرى التي يتوق إليها الكثير من الآباء الجدد. وفي حين أنه ليس من الواقعي أو الصحي توقع أن ينام المولود حديثًا طوال الليل، يمكن للوالدين أن يطمئنا إلى أن الراحة ستأتي قريبًا، لأنه بعمر 4-6 أشهر، يمكن لمعظم الأطفال النوم طوال الليل.

الجلوس

بعد حوالي 5 أو 6 أشهر، لمعظم الأطفال الجلوس مع الدعم، إما عن طريق الراحة على أيديهم أمامهم أو عن طريق الاعتماد على الوسائد أو الأثاث.

ويمكن للأطفال عادة الجلوس بمفردهم في سن من 7 إلى 9 أشهر.

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الزحف

إذا كان لديك طفل عمره 8 أشهر، فربما ترغب في تعليق عضويتك بالجيم لأنك على وشك ممارسة الكثير من التمارين وأنت تلاحق طفلك الذي يزحف سريعا في جميع أنحاء المنزل.

وبحلول 9 أشهر، يزحف معظم الأطفال باستخدام كلتا اليدين والقدمين، على الرغم من أن بعض الأطفال لا يزحفون أبدًا، ويفضلون التحرك أو الاندفاع بدلاً من ذلك. لكن لا يعد الزحف معلما أساسيا لنمو الأطفال، حيث لا يمر بعض الأطفال بهذه المرحلة.

التلويح باليدين

إن التلويح باليد "وداعا" ليس مجرد خدعة لطيفة، ولكنه تعبير حقيقي عن اللغة. يبدأ الأطفال بفترة 9 أشهر في الربط بين الأصوات والإيماءات والمعنى. إنهم يفهمون أن التلويح يرتبط بعبارة "وداعا".

مص الأصابع

فقط عندما تبدأ التغذية بالملعقة في فقد بريقها، يكون الأطفال على استعداد لإطعام أنفسهم. من عمر 9 إلى 12 شهرًا، يطور الأطفال تحكمًا أفضل في أيديهم وأصابعهم، مما يجعل من السهل الاستيلاء على الأشياء الصغيرة - مثل الأطعمة الأصابع! ويجب الحذر في هذا العمر لأن الأطفال في هذا العصر يحبون استكشاف المذاق والملمس، لذا فإن الطعام ليس هو الشيء الوحيد الذي سيحاولون وضعه في أفواههم. لذا يجب أن تصبح السلامة البيئية مصدر قلق كبير للوالدين في هذا الوقت.

الوقوف

بحلول 12 شهرًا، يبدأ معظم الأطفال في الوقوف لفترة وجيزة دون دعم. كما يقومون في بداية بخطوات صغيرة مستندين إلى قطع الأثاث، أو الأشياء الأخرى، وهو نشاط يسمى "الإبحار". في الأسابيع أو الأشهر التي تسبق المشي بشكل مستقل، ربما يقضي الأطفال ساعات وهم يتجولون منهمكين في ممارسة شيء حقيقي.

أول الخطى

تسمى هذه المرحلة جوهرة تاج معالم حياة الطفل. ربما لا يتم تلبية أي لحظة أخرى بمزيد من الترقب (أو لقطات الكاميرا) أكثر من الخطوة الأولى للطفل بمفرده. ولكن لا يبدأ كل الأطفال المشي بحلول عيد ميلادهم الأول، إذ يتراوح المعدل الطبيعي من 9 إلى 17 شهرًا، حيث يتخذ معظم الأطفال خطوات قليلة على الأقل في عمر حوالي 13 شهرًا.

نطق كلمة

"ماما! بابا!" لا يوجد شيء يعدل سماعك طفلك يستدعيك باسمك، ويحدث ذلك عادةً على مدار عام كامل. بحلول هذا الوقت، يمكن لمعظم الأطفال قول كلمة واحدة على الأقل والمحاولة بكل النشاط تقليد الآخرين. لن يمر وقت طويل قبل سماع ما يدور في عقل الطفل الصغير.